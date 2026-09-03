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Bitshiabu transferiyle Galatasaray'ın fransız geleneğine yeni halka eklendi

Galatasaray, RB Leipzig'ten 21 yaşındaki El Chadaille Bitshiabu'yu 2 milyon euroya kiralayarak kadrosuna kattı; oyuncu sarı-kırmızılıların 12. Fransızı oldu.

GİRİŞ: 03 Eylül 2026 - 12:33

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Bitshiabu transferiyle Galatasaray'ın fransız geleneğine yeni halka eklendi

Transfer detayları:

Galatasaray, Alman ekibi RB Leipzig'de forma giyen 21 yaşındaki El Chadaille Bitshiabu'yu kiralık olarak kadrosuna kattı. Bu imza, kulübün yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında gerçekleştirdiği beşinci transfer olarak kayda geçti.

Kulübün açıkladığı rakama göre sarı-kırmızılılar, Bitshiabu'nun geçici transferi için RB Leipzig'e 2 milyon euro ödeyecek.

Kulüp tarihindeki yeri:

Bitshiabu, Galatasaray tarihinin 220. yabancı futbolcusu olarak resmî kayıtlara geçti. Genç oyuncu ayrıca sarı-kırmızılıların futbol takımında forma giyecek 12. Fransız futbolcu oldu.

Galatasaray forması giymiş önceki Fransız oyuncular arasında Didier Six, Sebastian Perez, Franck Ribery, Lionel Carole, Bafetimbi Gomis, Cedric Carrasso, Steven Nzonzi, Sacha Boey, Leo Dubois, Tanguy Ndombele ve Lesley Ugochukwu yer alıyor.

GALATASARAY&#039;IN YENİ TRANSFERİ 21 YAŞINDAKİ FUTBOLCU EL CHADAİLLE BİTSHİABU, SARI-KIRMIZILILARIN...

GALATASARAY'IN YENİ TRANSFERİ 21 YAŞINDAKİ FUTBOLCU EL CHADAİLLE BİTSHİABU, SARI-KIRMIZILILARIN TARİHİNDEKİ 12. FRANSIZ FUTBOLCU OLDU.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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