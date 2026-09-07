Turgutlu'da kadın sporunun yeni sezonu halk oyunlarıyla sahne aldı

Turgutlu'da spor, kültür ve sanat bir arada

Turgutlu Belediyesi öncülüğünde düzenlenen lansman, Turgutlu Belediyespor Kadın Basketbol ve Kadın Voleybol takımlarının yeni sezon hazırlıklarını ilçenin kültürel dokusuyla harmanladı. Ekrem Gürel Kültür Merkezi, Atatürk Kültür Merkezi ve Harman Kültür Sanat iş birliğiyle gerçekleştirilen "Kasaba’nın Kültürleri, Kadınları ve Takımları" temalı gecede oyuncular yeni sezon formalarıyla sahneye çıktı ve taraftarlarla buluştu.

Gösteriler ve yöresel zenginlikler:

Etkinlikte Ankara, Selendi, Erzurum ve Gümüşhane yörelerine ait halk oyunlarının yanı sıra Balkan kültürüne ait oyunlar, halay, zeybek ve Roman oyunları da sergilendi. Seyirciler, takımların tanıtımının yanı sıra Turgutlu’nun farklı kültürel dokusunun sahneye taşınmasından büyük ilgi gösterdi.

Yeni sezon hedefleri ve toplumsal mesaj:

Lansman, sadece formaların tanıtılmasıyla sınırlı kalmadı; organizasyon aynı zamanda kadın sporcuların toplumdaki görünürlüğüne ve sportif başarıların ötesinde sosyal sorumluluklarına dikkat çekti. Turgutlu Belediyespor Kadın Basketbol Takımı yeni sezonda Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde mücadele edecek. Ege Bölgesi’nin ve ligin tek ilçe takımı olan ekip, kuruluşundan bu yana sportif başarıların yanı sıra kadınlara yönelik şiddet ve kadın cinayetlerine karşı farkındalık yaratmayı ve genç kızlara ilham olmayı amaçlıyor.

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, konuşmasında 2019 yılında başlayan çalışmaların bugün önemli bir noktaya geldiğini vurguladı. Başkan Akın, "Artık Turgutlu yapmış olduğu kültür etkinlikleriyle ve spordaki başarılarıyla anılıyor. Bu da beni gerçekten çok mutlu ediyor." ifadelerini kullandı. Ayrıca Akın, başarıda ekibinin ve Turgutlu halkının desteğinin rolüne dikkat çekti ve halkın katkısına teşekkür etti.

Gecede oyuncuların sahneye çıkışı ve formaların tanıtımı, hem taraftarlar hem de yerel aktörler tarafından sezon öncesi moral ve motivasyon kaynağı olarak değerlendirildi. Etkinlik, kentin sadece ekonomik değil; kültürel ve sportif olarak da geliştiğini gösteren bir örnek olarak kayda geçti.

MANİSA’NIN TURGUTLU İLÇESİNDE TURGUTLU BELEDİYESPOR KADIN BASKETBOL VE KADIN VOLEYBOL TAKIMLARININ YENİ SEZON ÖNCESİ TANITIMI, İLÇENİN KÜLTÜREL ZENGİNLİKLERİNİN DE SAHNEYE TAŞINDIĞI ETKİNLİKLE GERÇEKLEŞTİRİLDİ.