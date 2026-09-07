Muğla büyükşehir belediyesi bisiklet takımı Pekin davetini aldı

Muğla Büyükşehir’in Continental takımı uluslararası sahnede

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras’ın "Dünya Kenti Muğla" vizyonuyla 2026 yılının başında kurulan Muğla Büyükşehir Belediyesi Continental Bisiklet Takımı, ilk yılında kısa sürede dikkat çekti. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun yanı sıra Portekiz ve Azerbaycan’daki uluslararası organizasyonlarda yer alan ekip, yerel ve ulusal arenada elde ettiği sonuçlarla adını duyurdu. Son olarak Tour of Samsun'da takım şampiyonluğu kazanarak başarı grafiğini yükseltti.

uluslararası davet ve program:

Başarılı performansın ardından ekip, 22-28 Eylül 2026 tarihleri arasında Pekin'de düzenlenecek Tour of Beijing Mentougou International Road Cycling Race yarışına davet edildi. Türkiye'den organizasyona davet edilen tek takım olan Muğla Büyükşehir ekibi, üç etaplı bu yarışta dünyanın farklı ülkelerinden gelen takımlarla yarışacak. Takımın Pekin'e ulaşmasının 21 Eylül 2026'da planlandığı belirtildi.

kadro yapısı ve hedefler:

12 sporcudan oluşan kadroda İngiltere, Kazakistan ve Bulgaristan'dan birer yabancı sporcu bulunuyor. Muğla Büyükşehir Belediyesi Continental Bisiklet Takımı Koordinatörü İlker Cömert, yarışın üst düzey ve zorlu etaplardan oluştuğunu vurgulayarak, "İlk senemizde istediğimiz sonuçları alamayabiliriz ancak Türkiye’den davet edilen tek takım olmak ve böyle önemli bir organizasyonda tecrübe kazanmak bizim için çok değerli. Ayrıca Muğla Büyükşehir Belediyemizin Çin Halk Cumhuriyeti’nde bir kardeş kentinin bulunması bu yarışı bizim için daha da anlamlı kılıyor" dedi.

Başkan Ahmet Aras ise takımın sağladığı görünürlüğe dikkat çekerek, "Sporcularımızın kısa sürede böylesine önemli bir organizasyonda ülkemizi ve Muğla’mızı temsil edecek noktaya gelmesinden büyük gurur duyuyoruz. Dünya Kenti Muğla vizyonumuz doğrultusunda gençlerimizin başarılarını desteklemeye ve kentimizin adını dünyanın farklı noktalarında duyurmaya devam edeceğiz. Pekin’de mücadele edecek tüm sporcularımıza başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Takım, İstanbul'da düzenlenen ve 27 ülkeden ekiplerin katıldığı organizasyonda da kayda değer bir performans sergileyerek uluslararası arenada kısa sürede dikkat çekti. Pekin daveti, ekibin uluslararası düzeyde deneyim kazanması ve Muğla’nın spor diplomasisine katkı sunması açısından önem taşıyor.

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