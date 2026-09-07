Çocuklara ücretsiz bakım: Söke'de kırsal mahallelerde saç tıraşı projesi

Projenin amacı ve uygulaması:

Söke Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü, Evde Bakım Hizmetleri kapsamında kırsal mahallelerde yaşayan ilkokul çağındaki çocuklara yönelik Saç Tıraşı/Kesimi Hizmeti Projesini başlattı. Proje, çocukların kişisel bakım ihtiyaçlarına destek olmak ve ailelerin ekonomik yükünü hafifletmek amacıyla hayata geçirildi.

İlk hizmet verilen mahalleler:

Projenin ilk gününde Özbaşı, Çalıköy, Nalbantlar, Kisir, Güzeltepe ve Güneyyaka mahallelerinde hizmet verildi. Belediye ekipleri belirlenen program doğrultusunda mahallelere giderek çocuklarla okul bahçesi veya muhtarlık gibi noktalarında buluştu; çocuklara ayrıca çeşitli hediyeler takdim edildi.

Program, koordinasyon ve süre:

Hizmetlerin yürütülmesinde mahalle muhtarları ile koordinasyon sağlanıyor. Projenin diğer mahallelerdeki programı, hizmet tarihinden bir gün önce ilgili muhtarlara bildirilecek şekilde organize ediliyor. Ücretsiz saç tıraşı hizmetinin 7-18 Eylül tarihlerinde sürdürülmesi planlanıyor.

Başkan Arıkan: "Sosyal belediyecilik anlayışımızın temelinde insanımızın hayatına dokunmak, özellikle çocuklarımızın ihtiyaçlarına destek olmak var. Kırsal mahallelerimizde yaşayan çocuklarımızın kişisel bakım ihtiyaçlarına katkı sunmak amacıyla bu projeyi başlattık. Çocuklarımızın kendilerini iyi hissetmeleri, yüzlerinde bir tebessüm oluşması bizim için çok değerli. Söke Belediyesi olarak imkanlarımız doğrultusunda çocuklarımızın ve ailelerimizin yanında olmaya devam edeceğiz."

Bilgi: Hizmet ücretsizdir ve belirlenen program çerçevesinde mahallelerde uygulanmaktadır.

SÖKE BELEDİYESİ’NDEN KIRSAL MAHALLELERDEKİ ÇOCUKLARA ANLAMLI DESTEK