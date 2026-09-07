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Sakaryaspor’un altyapısından beş genç profesyonel kadroya katıldı

Sakaryaspor Futbol Akademisi'nden yetişen beş genç futbolcu profesyonel kadroya alındı. Erdem Dağlı ve Ayberk Açıkgöz 1461 Trabzonspor maçının 18'inde yer aldı.

GİRİŞ: 07 Eylül 2026 - 15:59

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EDİTÖR: Sinem Aksoy

Sakaryaspor’un altyapısından beş genç profesyonel kadroya katıldı

yükselişin özeti:

Sakaryaspor Futbol Akademisi bünyesinde Ekrem Karaberberoğlu Altyapı Tesisleri'nde yetişen beş genç oyuncu, A Takım kadrosuna dahil edildi. Kulüp altyapısından yetişen futbolcular profesyonel sözleşme adımını atarken, takımın gençleşme programı devam ediyor.

kadroya katılan oyuncular:

Profesyonel kadroya seçilen isimler şu şekilde: Mehmet Yusuf Can (2007 doğumlu, kaleci), Yunus Emre Tekerci (2008 doğumlu, forvet), Ayberk Açıkgöz (2007 doğumlu, kanat forvet), Erdem Dağlı (2007 doğumlu, sol bek) ve Baran Baranır (2008 doğumlu, orta saha). Bu oyuncular, akademideki gelişim süreçlerinin ardından profesyonel kadroya terfi etti.

maç kadrosu ve gelecek hedefleri:

Kadroya dahil edilenlerden Erdem Dağlı ve Ayberk Açıkgöz, sezonun ilk maçı olan 1461 Trabzonspor deplasmanında Sakaryaspor'un 18 kişilik maç kadrosunda yer aldı. Genç oyuncular A Takım içinde forma rekabetine girecek ve teknik heyetin planlarında süre alabilmek için şans arayacaklar.

SAKARYA&#039;DA EKREM KARABERBEROĞLU ALTYAPI TESİSLERİ’NDE FAALİYET GÖSTEREN SAKARYASPOR FUTBOL...

SAKARYA'DA EKREM KARABERBEROĞLU ALTYAPI TESİSLERİ’NDE FAALİYET GÖSTEREN SAKARYASPOR FUTBOL AKADEMİSİ’NDE YETİŞEN 5 GENÇ OYUNCU SAKARYASPOR A TAKIM KADROSUNA DAHİL EDİLDİ.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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