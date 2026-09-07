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Kumda dostluk ve rekabet: Kocaeli plaj şenlikleri 539 sporcuyu ağırladı

31 Ağustos-6 Eylül'de Sekapark Uçurtma Tepesi Sahili'nde düzenlenen Plaj Şenlikleri'nde 539 sporcu futbol ve voleybolda yedi gün süren çekişme yaşadı.

GİRİŞ: 07 Eylül 2026 - 17:19

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Kumda dostluk ve rekabet: Kocaeli plaj şenlikleri 539 sporcuyu ağırladı

turnuva ve amaçları:

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Plaj Şenlikleri, 31 Ağustos-6 Eylül tarihleri arasında Sekapark Uçurtma Tepesi Sahili'nde gerçekleşti. Etkinlik, Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'nın organizasyonuyla gençlere dostluk, centilmenlik, takım ve mücadele ruhu kazandırmayı hedefledi. Yedi gün boyunca kum sahada süren karşılaşmalar, hem spor performansını hem de toplumsal bağları güçlendirmeyi amaçlayan bir platform sundu.

kategori ve katılım dağılımı:

Turnuvaya toplam 539 sporcu katıldı. Futbolda 19 takım ve 133 sporcu mücadele ederken; voleybolda farklı yaş ve cinsiyet kategorilerinde yoğun bir katılım görüldü. Midi kızlar kategorisinde 14 takım ve 196 sporcu, küçük kızlarda 26 takım ve 52 sporcu, büyük erkeklerde 38 takım ve 76 sporcu, büyük kadınlarda ise 41 takım ve 82 sporcu yer aldı. Bu dağılım, plaj sporlarına ilginin ve genç nüfustaki katılımın yüksek olduğunu ortaya koydu.

final coşkusu ve ödüller:

Hafta boyunca çekişmeli maçlara sahne olan organizasyonda final karşılaşmaları özellikle izleyicilerin yoğun ilgisini çekti. Sporcuların kum üzerindeki teknik ve fiziksel performansları; futbolda atılan goller, voleybolda yapılan smaçlar ve bloklarla dikkat çekti. Turnuva, dereceye giren ekip ve sporcuların madalya ve kupa ile ödüllendirilmesi ve hatıra fotoğraflarıyla son buldu. Organizasyon katılımcılara hem rekabet hem de paylaşım odaklı bir deneyim sundu.

KOCAELİ’DE DÜZENLENEN PLAJ ŞENLİKLERİ’NDE 539 SPORCU, 7 GÜN BOYUNCA FUTBOL VE VOLEYBOL...

KOCAELİ’DE DÜZENLENEN PLAJ ŞENLİKLERİ’NDE 539 SPORCU, 7 GÜN BOYUNCA FUTBOL VE VOLEYBOL MÜSABAKALARINDA KIYASIYA MÜCADELE ETTİ. HEYECAN DOLU KARŞILAŞMALARIN ARDINDAN DERECEYE GİREN SPORCULAR ÖDÜLLENDİRİLDİ.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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