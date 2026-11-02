Dolar 49,9642 +0,07%
Euro 56,0159 +0,53%
Bist 10.729,04 -0,28%
Altın Gram 6.266,99 +0,06%
EUR/USD 1,1206 +0,36%
Brent Petrol 109,82 -3,18%
--°

Böbrek hastalığında protein dengesi: korunma mı risk mi?

Düşük proteinli diyetler böbrek yükünü azaltabilir; doğru planlanmazsa kas kaybı, malnütrisyon ve artan mortalite riski ortaya çıkabilir.

GİRİŞ: 02 Kasım 2026 - 10:46

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Serkan Varol

Böbrek hastalığında protein dengesi: korunma mı risk mi?

Böbrek hastalığında protein yönetimi

Böbreklerin süzme kapasitesi azaldığında üre ve diğer azotlu atıkların yükünü hafifletmek amacıyla uygulanan düşük proteinli diyetler sık başvurulan bir yöntemdir. Ancak Medicana Sağlık Grubu Nefroloji Bölümü ve Medicana International İzmir Hastanesi Nefroloji Uzmanı Uzm. Dr. Sinan Erten'in vurguladığı gibi bu yaklaşım her hasta için aynı sonucu vermez ve dikkatle kişiselleştirilmelidir.

Protein kısıtlamasının temel hedefi böbrek üzerindeki yükü azaltırken aynı zamanda kas kütlesini ve beslenme durumunu korumaktır. Yapılan bazı bilimsel çalışmalar, 0,6 gram/kilogramın altındaki çok düşük proteinli diyetlerle beslenen hastalarda mortalitenin artabileceğine işaret etmektedir; bu nedenle kısıtlama derecesi titizlikle belirlenmelidir.

Kim ne kadar protein almalı?

Uzm. Dr. Sinan Erten'e göre hastanın evre, beslenme durumu ve diyaliz gereksinimi protein hedefini belirler. Diyalize girmeyen, stabil evre 3-5 kronik böbrek hastalarında hedef genellikle 0,8 g/kg düzeyindedir. Seçilmiş, beslenmesi iyi ve yakın izlenen hastalarda 0,55-0,60 g/kg düşünülebilir. Hemodiyaliz veya periton diyalizi alan hastalarda ise protein ihtiyacı genellikle 1,0-1,2 g/kg düzeyine çıkarılır.

Protein miktarının yanı sıra kaynaklarının düzenlenmesi, vücuttaki asit ve fosfor yükünün azaltılmasına da katkı sağlayabileceği için sadece miktar değil besin çeşitliliği de önem taşır.

Bilinçsiz kısıtlamaların sonuçları:

Yetersiz enerji alımıyla birleşen aşırı protein kısıtlaması kas ve vücut proteinlerinde azalmaya yol açabilir. Bunun sonucu olarak güçsüzlük, kırılganlık, sarkopeni ve protein-enerji malnütrisyonu gelişebilir. Ayrıca yara iyileşmesinde gecikme ve enfeksiyonlara karşı savunmanın zayıflaması riski vardır.

Uzm. Dr. Erten, diyaliz başlamadan önce uygulanan sıkı protein kısıtlamasının diyaliz başladıktan sonra sürdürülmesinin beslenme kaybı riskini ciddi oranda artırdığını belirtmektedir. Ayrıca çocuklar büyüme riski nedeniyle protein kısıtlamasından kaçınılması gereken bir grup olarak öne çıkar.

Protein kısıtlamasının zararı veya faydası; kısıtlamanın derecesine, hastanın başlangıç beslenme durumuna, eşlik eden inflamasyon veya akut hastalıklara bağlıdır. Özellikle istem dışı kilo kaybı, iştahsızlık, sarkopeni veya aktif enfeksiyon varlığında sıkı kısıtlama uygun olmayabilir.

Bazı ileri evre hastalarda, ketoasit veya esansiyel aminoasit desteği ile birlikte uygulanan çok düşük proteinli diyetlerin diyalize geçişi geciktirebildiği bildirilmiştir; bu tür yaklaşımlar mutlaka nefrolog ve böbrek hastalıkları konusunda deneyimli diyetisyen gözetiminde yapılmalıdır.

Sonuç olarak protein yönetimi bireyselleştirilmelidir. Hekim ve diyetisyen iş birliğiyle beslenme durumu düzenli izlenmeli, gereksiz ve bilinçsiz kısıtlamalardan kaçınılmalı, hedefler hasta bazında belirlenmelidir.

MEDİCANA INTERNATİONAL İZMİR HASTANESİ NEFROLOJİ UZMANI DR. SİNAN ERTEN

MEDİCANA INTERNATİONAL İZMİR HASTANESİ NEFROLOJİ UZMANI DR. SİNAN ERTEN

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Alikahya'da TEM bağlantıları güçleniyor, çalışmalar hız kazandı
images

Bebeklerde kasık fıtığı uyarısı: erken teşhis ve cerrahi müdahale şart
images

Bolvadin'de sıcak başlangıç: müdür Keleş miniklerle bir araya geldi
images

Bebeklerde dikkat: kasık fıtısı erken müdahale gerektiren bir durum

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Dumanın izini sürdüler: Şanlıurfa'da kaçak tütün ve alkol operasyonu

Midyat Devlet Hastanesi'nden çocuklara akülü araba ile moral desteği

Haydi tenise kulüpte pilot uygulaması Antalya'da başladı

Ekimde Bolu'da kapsamlı operasyon: bin 52 şüpheli gözaltına alındı, 82 tutuklama

TREND HABERLER

Karadeniz'de yılın enleri töreni Rize İyideri'nde gerçekleşti

Trabzon'da samuray arısı seferberliği etkisini gösterdi: kokarca popülasyonu azalıyor

Yolda dağılan elmalar: Tosya'da üç tekerlekli motosiklet ile otomobil çarpıştı

Deneyimli teknik adam Kahramanmaraş İstiklalspor’un başında

Mengücek Gazi EAH yönetiminden hasta hakları günü'nde ziyaret ve bilgilendirme

Hamsi yerine palamutla öğrencilerin morali yükseldi

ULUSDER başkanı polat: cumhuriyet mirasını üretim ve yatırıma dönüştürme sorumluluğu

Sivas'ta diş hekimi Mehmet Sarıkuş Eypio'ya benzerliğiyle hastaların ilgi odağı