Sultandağı'nda çocuklara sağlıklı beslenme ve gıda bilinci veriliyor

Sultandağı'nda gıda güvenliği eğitimi:

Afyonkarahisar’ın Sultandağı ilçesinde, anaokulu, ilkokul ve ortaokul düzeyindeki öğrencilere yönelik gıda güvenilirliği eğitimleri düzenlendi. Eğitimler, Sultandağı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personelleri tarafından gerçekleştirildi.

Eğitimde ele alınan konular:

Program kapsamında öğrencilere güvenilir gıda tüketimi, kişisel hijyen, gıdaların uygun şartlarda saklanması, son tüketim tarihi ve gıda israfının önlenmesi gibi temel başlıklarda bilgi verildi. Konular, yaş gruplarına uygun anlatım ve örneklerle aktarıldı.

Amaç ve devamı:

Eğitimlerin amacı, çocuklarda küçük yaşlardan itibaren sağlıklı beslenme ve bilinçli tüketim alışkanlıklarının geliştirilmesidir. Yetkililer, programın benzer etkinliklerle sürdürüleceğini bildirdi.

AFYONKARAHİSAR’IN SULTANDAĞI İLÇESİNDE ANAOKULU, İLKOKUL VE ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK GIDA GÜVENİLİRLİĞİ EĞİTİMLERİ DÜZENLENDİ.