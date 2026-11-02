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Sultandağı'nda çocuklara sağlıklı beslenme ve gıda bilinci veriliyor

Afyonkarahisar Sultandağı'nda anaokulu, ilkokul ve ortaokul öğrencilerine gıda güvenliği, hijyen, saklama ve israfın önlenmesi eğitimi verildi.

GİRİŞ: 02 Kasım 2026 - 11:31

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EDİTÖR: Zeynep Aydın

Sultandağı'nda çocuklara sağlıklı beslenme ve gıda bilinci veriliyor

Sultandağı'nda gıda güvenliği eğitimi:

Afyonkarahisar’ın Sultandağı ilçesinde, anaokulu, ilkokul ve ortaokul düzeyindeki öğrencilere yönelik gıda güvenilirliği eğitimleri düzenlendi. Eğitimler, Sultandağı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personelleri tarafından gerçekleştirildi.

Eğitimde ele alınan konular:

Program kapsamında öğrencilere güvenilir gıda tüketimi, kişisel hijyen, gıdaların uygun şartlarda saklanması, son tüketim tarihi ve gıda israfının önlenmesi gibi temel başlıklarda bilgi verildi. Konular, yaş gruplarına uygun anlatım ve örneklerle aktarıldı.

Amaç ve devamı:

Eğitimlerin amacı, çocuklarda küçük yaşlardan itibaren sağlıklı beslenme ve bilinçli tüketim alışkanlıklarının geliştirilmesidir. Yetkililer, programın benzer etkinliklerle sürdürüleceğini bildirdi.

AFYONKARAHİSAR’IN SULTANDAĞI İLÇESİNDE ANAOKULU, İLKOKUL VE ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK GIDA...

AFYONKARAHİSAR’IN SULTANDAĞI İLÇESİNDE ANAOKULU, İLKOKUL VE ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK GIDA GÜVENİLİRLİĞİ EĞİTİMLERİ DÜZENLENDİ.

Zeynep Aydın

Zeynep Aydın

 Yerel Haberler Editörü

Akdeniz ve Ege bölgelerinden gelen yerel ajans haberlerini derleyen ve yayına hazırlayan tecrübeli yerel haber editörü.

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