Erciyes Üniversitesi yenidoğan yoğun bakımına kapsamlı teknoloji desteği

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Tıp Fakültesi Hastaneleri, yenidoğan bebeklere sunulan sağlık hizmetinin kalitesini yükseltmek amacıyla fiziki ve tıbbi altyapısını yeni nesil cihazlarla güçlendirmeye devam ediyor. Yapılan tedariklerle özellikle kritik durumdaki yeni doğanların tanı, takip ve tedavi süreçleri hedefleniyor.

Kapsamı ve edinilen cihazlar:

ERÜ Tıp Fakültesi Hastaneleri Başhekimi Prof. Dr. İbrahim Halil Kafadar tarafından yapılan açıklamada, başhekimliğin talepleri doğrultusunda ve Rektörlüğün İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığının imkânlarıyla bir dizi cihazın temin edildiği bildirildi. Sağlanan ekipmanlar arasında Amplitüt Entegre EEG, yenidoğan uyumlu mekanik ventilatör (solunum cihazı), video laringoskop, bilirubinmetre (yenidoğanlarda ciltten sarılık ölçüm cihazı), 30 adet hastabaşı monitör ve merkezi monitör sistemi ile hayırsever desteğiyle alınan 20 adet oksijen-hava karıştırıcı cihazı yer alıyor.

Hayati etkileri ve teşekkürler:

ERÜ Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Yenidoğan Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Mutlu, yeni teknolojilerin kritik durumdaki bebeklerin tedavisinde hayati rol oynadığını vurguladı. Mutlu, "Yenidoğan bebeklerimizin hayata tutunma mücadelesine güç katacak bu değerli cihazlar ile kritik durumdaki bebeklerimizin teşhis, takip ve tedavi süreçleri çok daha güvenli, etkin ve hızlı hale gelecektir" ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Mehmet Mutlu ayrıca, söz konusu teknolojilerin hastaneye kazandırılmasında emeği geçen Rektörlük, Başhekimlik ve hayırseverlere teşekkür etti. Hastane yönetimi, modern tıp teknolojilerini bünyeye katarak yenidoğan bakımında kaliteyi daha da yükseltmeyi hedeflediklerini belirtti.

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (ERÜ) TIP FAKÜLTESİ HASTANELERİ, YENİDOĞAN BEBEKLERE SUNULAN SAĞLIK HİZMET KALİTESİNİ EN ÜST SEVİYEYE ÇIKARMAK AMACIYLA MODERN FİZİKİ VE TIBBİ ALTYAPISINI YENİ TEKNOLOJİLERLE GÜÇLENDİRMEYE DEVAM EDİYOR.