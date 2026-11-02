Millet caddesi yenileme çalışmaları gece mesaisiyle sürüyor

Millet Caddesi’nde asfalt çalışmaları başladı

Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, Millet Caddesi’nde yürütülen yol yenileme çalışmalarını yerinde inceledi. Kaldırımların her iki tarafında yapılan düzenlemeler ve altyapı eksiklerinin giderilmesinin ardından, 2,5 kilometrelik kesimde asfalt serimine başlandığı açıklandı.

çalışmanın kapsamı:

Başkan Palancıoğlu, ilçedeki ulaşım ağını güçlendirmek amacıyla kış mevsimi gelmeden önce asfalt çalışmalarına hız verdiklerini belirtti. Çalışma alanında kaldırımların sağlı sollu tamamlandığı, altyapı ile ilgili eksikliklerin giderildiği ve asfalt seriminin gerçekleştirildiği ifade edildi.

takvim ve sonraki adımlar:

Palancıoğlu, Millet Caddesi’ndeki asfalt işinin tamamlanmasının ardından Kiçikapı yönüne doğru çalışmaların sürdürüleceğini, yolun çizgi çalışmasının yapılacağını, dubaların monte edileceğini ve yaya yollarının düzenleneceğini açıkladı. Çalışmaların gece mesaisiyle, vatandaş ve esnafın mağdur edilmeden yürütüldüğünü vurguladı.

Başkan ayrıca ekiplere teşekkür ederek projenin bölgede ulaşımı rahatlatacağını ve hayırlı olmasını diledi. Yetkililer, uygulama tamamlandığında yol güvenliği ile yaya konforunun artacağını belirtti.

MELİKGAZİ BELEDİYE BAŞKANI DOÇ. DR. MUSTAFA PALANCIOĞLU, MİLLET CADDESİ'NDE DEVAM EDEN YOL ÇALIŞMALARINA KATILARAK KALDIRIMLARI VE ALT YAPISI TAMAMLANAN 2,5 KİLOMETRELİK YOLDA ASFALT ÇALIŞMALARININ BAŞLADIĞINI SÖYLEDİ.