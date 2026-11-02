Talas belediyesi'nden Avrupa'ya barış ve demokrasi köprüsü

PEACE projesi ve hedefleri:

Talas Belediyesi, Avrupa Birliği Horizon Europe (Ufuk Avrupa) Programı kapsamında hazırladığı "Çatışmaların Yankılarından Doğan Barış (PEACE)" projesiyle uluslararası iş birliğini güçlendirmeyi hedefliyor. Proje, Güneydoğu Avrupa ve Balkanlar başta olmak üzere farklı coğrafyalarda yaşanan çatışmaların tarihi ve toplumsal etkilerini araştırmayı, çatışma sonrası demokratik yapılanmayı desteklemeyi ve kalıcı barışın tesisine katkı sunmayı amaçlıyor.

Projede Talas Belediyesinin koordinatörlüğünde Türkiye, İtalya, İspanya, Yunanistan, Bosna-Hersek, Hırvatistan, Romanya, Ukrayna ve Slovenya olmak üzere toplam 19 kurumsal ortak yer alıyor. Bu ortaklık kapsamında Danimarka’nın Aalborg Üniversitesi, İtalya’nın Milano Üniversitesi ve Hırvatistan’ın Zagreb Üniversitesi gibi akademik kurumlardan araştırmacıların katılımı planlanıyor.

Araştırma yöntemleri ve beklenen çıktılar:

Proje, arşiv ve tarihi belgelerin incelenmesinden sözlü tarih çalışmalarına, toplumsal hafızanın korunmasından karşılaştırmalı araştırmalara kadar çok katmanlı bir yöntem seti kullanacak. Toplam bütçe 3 milyon 686 bin 900 avro olarak öngörülürken, projede görev alacak araştırmacı sayısı 52 olarak planlandı.

Uygulama aşamasında, sekiz ülkede iki aşamalı olarak gerçekleştirilecek anket çalışmasıyla 2 bin 400 kişiyle görüşülmesi hedefleniyor. Ayrıca proje kapsamında altı uluslararası çalıştay ve bir bilimsel sempozyum düzenlenmesi; elde edilen bulguların uluslararası akademik literatüre kazandırılması amacıyla da yedi hakemli makale hazırlanması planlanıyor.

Dijital hafıza ve toplumsal yeniden entegrasyon:

Projenin dikkat çekici uygulamalarından biri, kapsamlı bir dijital hafıza platformu oluşturulmasıdır. Bu platformda tarihi belgeler, fotoğraflar, sözlü tarih kayıtları ve etkileşimli haritalar yer alacak; üç boyutlu modelleme ve 360 derece sanal gezi uygulamalarıyla kültürel mirasın daha geniş kitlelere ulaştırılması amaçlanıyor.

Bunun yanı sıra proje, Ukrayna’daki kadın gazilerin sivil hayata yeniden entegrasyonu için de özel çalışmalar içerecek. Eğitim, istihdam, girişimcilik ve toplumsal katılım alanlarında yürütülecek destek programlarıyla bu grubun toplumsal yaşama dönüşü hedefleniyor.

Yerel yönetimlerin uluslararası rolü:

Projeyle Talas Belediyesi, yerel yönetimlerin bilimsel araştırma ve uluslararası iş birliği süreçlerinde oynadığı rolü görünür kılmayı amaçlıyor. Projenin tanıtım sunumu Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Avrupa Birliği Karma Parlamento Komisyonu Üyesi AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahid Cıngı, AK Parti Talas İlçe Başkanı Mustafa Kiraz ve ilgili müdürlerin katılımıyla Başkanlık Toplantı Salonunda gerçekleştirildi. Katılımcılar, projenin kapsamı, hedefleri ve çalışma başlıkları hakkında ayrıntılı bilgilendirildi.

PEACE, farklı ülkelerin tarihsel deneyimlerini ortak bir araştırma zemini üzerinde buluşturarak demokrasi, toplumsal uzlaşma ve barış kültürünün güçlendirilmesine katkı sağlamayı amaçlıyor. Projenin saha çalışmaları ve dijital çıktıları, bölgesel hafızanın korunmasına ve demokratik yapılanma süreçlerine uzun vadeli veri desteği sunacak.

TALAS BELEDİYESİ, AVRUPA BİRLİĞİ HORİZON EUROPE (UFUK AVRUPA) PROGRAMI KAPSAMINDA HAZIRLADIĞI "ÇATIŞMALARIN YANKILARINDAN DOĞAN BARIŞ" (PEACE) İSİMLİ PROJEYLE ULUSLARARASI ÖLÇEKTE ÖNEMLİ BİR İŞ BİRLİĞİNE İMZA ATMAYA HAZIRLANIYOR.