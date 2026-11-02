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Kızılgüney ailesinin Bahçeli'ye sunduğu işlemeli balta konuşuldu

Ömer Faruk Kızılgüney, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi makamında ziyaret etti; Kızılgüney ailesi işlemeli bir balta takdim etti.

GİRİŞ: 02 Kasım 2026 - 11:31

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EDİTÖR: Serkan Varol

Kızılgüney ailesinin Bahçeli'ye sunduğu işlemeli balta konuşuldu

Kızılgüney ailesinin ziyareti:

Ömer Faruk Kızılgüney, aile adına Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi makamında ziyaret etti. Ziyaret, samimi bir ortamda gerçekleşti ve aileyi temsilen Kızılgüney'in katıldığı görüşmede güncel konular üzerine sohbet edildi.

hediye ve sembolizm:

Kızılgüney ailesi tarafından Bahçeli'ye geleneksel motiflerle işlemeli özel bir balta takdim edildi. Hediye, görüşme sırasında elden verildi ve konuklar arasında hediye alışverişinin dikkat çeken unsurlarından biri oldu.

görüşme atmosferi ve kapanış:

Toplantı, sohbet ve karşılıklı görüş alışverişi ile sürdü; ziyaret, hediye takdiminin ardından çekilen bir hatıra fotoğrafı ile sonlandırıldı. Görüşmenin resmi dışı, samimi bir tonda geçtiği aktarılıyor.

Bu ziyaret, iş dünyası temsilcileri ile siyasi liderler arasındaki ilişkilere dair örnek teşkil eden geleneksel bir görüşme biçimini yansıtıyor; takdim edilen işlemeli balta ise buluşmanın görsel ve sembolik öğesi olarak öne çıktı.

İŞ İNSANI ÖMER FARUK KIZILGÜNEY, MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ (MHP) GENEL BAŞKANI DEVLET BAHÇELİ’Yİ...

İŞ İNSANI ÖMER FARUK KIZILGÜNEY, MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ (MHP) GENEL BAŞKANI DEVLET BAHÇELİ’Yİ MAKAMINDA ZİYARET ETTİ.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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