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Böbrek taşında enfeksiyon ve tıkanma varsa müdahale geciktirilmemeli

Enfeksiyon veya idrar yolu tıkanıklığıyla birlikte ateşi olan böbrek taşı acildir; önce idrar akımı sağlanmalı ve enfeksiyon kontrol altına alınmalıdır.

GİRİŞ: 10 Kasım 2026 - 12:51

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EDİTÖR: Serkan Varol

Böbrek taşında enfeksiyon ve tıkanma varsa müdahale geciktirilmemeli

Güven Hastanesi'nden uyarı:

Güven Hastanesi Üroloji Bölümü’nden Prof. Dr. Özer Güzel, böbrek taşı tanısı olan hastalarda enfeksiyon ve idrar yolu tıkanıklığının birlikte bulunmasının acil müdahale gerektirdiğini vurguladı. Prof. Dr. Güzel'e göre ateşle seyreden tabloda taşın kendiliğinden düşmesini beklemek doğru değil; öncelik böbreğin idrar akımının sağlanması ve enfeksiyonun kontrol altına alınmasıdır.

Acil müdahale gerektiren tablolar:

Her böbrek taşı aynı risk taşımıyor. Küçük, kendiliğinden düşme ihtimali yüksek taşlar uygun şartlarda hekim kontrolünde izlenebilirken, taşın yerinin idrar akımını engellemesi, böbrek fonksiyonlarını tehdit etmesi veya ağrının ilaçlarla kontrol edilememesi durumlarında cerrahi tedavi değerlendiriliyor. Ateşin eşlik ettiği idrar yolu enfeksiyonu ve tıkanıklık ise kesinlikle acildir; bu durumda hemen müdahale edilerek idrar akımı sağlanmalı ve enfeksiyon kontrol altına alınmalıdır.

Belirti ve değerlendirme kriterleri:

Böbrek taşları bazen belirti vermeden büyür; ancak üreter kanalına geçtiklerinde şiddetli yan ağrısı, bulantı ve kusma yapabilirler. Tedavi kararını yalnızca ağrı şiddeti belirlemez. Taşın konumu, idrar akımını engelleyip engellemediği, enfeksiyon varlığı ve böbrek fonksiyonları tedavi zamanlamasında belirleyici ölçütlerdir. Prof. Dr. Güzel, her hastada durumun ayrıntılı görüntüleme ve laboratuvar tetkikleri ile değerlendirilmesi gerektiğini belirtti.

Tedavi yöntemleri ve seçim kriterleri:

Günümüzde birçok vaka açık cerrahi gerektirmeden tedavi edilebiliyor. Tedavi seçimi taşın boyutu ve bulunduğu yere göre şekilleniyor. Üreter ve böbrek içindeki taşlara ulaşmak için fleksibl üreteroskopi ile idrar yollarından girilip lazerle taş kırma yöntemleri kullanılıyor. Daha büyük böbrek taşlarında ise sırttan küçük bir kanaldan böbreğe girilerek taşların temizlendiği perkütan nefrolitotomi tercih edilebiliyor. Uygun olgularda ise vücut dışından uygulanan şok dalgalarıyla taş kırma tedavisi bir seçenek olarak değerlendiriliyor.

Lazer teknolojilerindeki gelişmeler ve daha ince, esnek cihazların kullanımı işlemlerin etkinliğini artırırken, her yöntemin avantajları ve sınırlılıkları bulunduğu için taşın boyutu, sertliği, yeri, böbreğin anatomisi ve hastanın genel sağlık durumu birlikte değerlendirilerek en uygun yöntem seçiliyor.

Taş tedavisi sonrası izlem ve korunma:

Taşı temizlemek tedavinin son adımı değil; yeniden oluşmasını önlemek ve böbrek fonksiyonlarını korumak da hedefler arasında yer alıyor. Daha önce taş düşüren veya ameliyat olan kişilerin korunma ve düzenli takip planına ihtiyaçları olabilir. Prof. Dr. Güzel, taşın analiz edilmesinin, gerektiğinde kan ve idrar tetkikleriyle altta yatan nedenlerin araştırılmasının önemine dikkat çekti. Çünkü her taşın oluşum nedeni aynı değildir ve korunma önerileri hastadan hastaya değişebilir.

Beslenme düzenlemeleri bazen yeterli olurken bazı olgularda ilaç tedavisi gerekebilir. Bu süreçte amaç, mevcut taşın tedavisi sırasında böbrek fonksiyonlarını korumak ve yeni taş oluşma riskini azaltmaktır.

Korunma için pratik öneriler:

Taş oluşumunda en sık karşılaşılan nedenlerden biri yetersiz sıvı alımıdır. Prof. Dr. Güzel, özel bir sıvı kısıtlaması olmayan kişilerde günlük 2,5-3 litre sıvı alımının hedeflenebileceğini, bunun gün içine yayılması gerektiğini söyledi. Sıcak havalarda veya terlemenin arttığı durumlarda ihtiyaç daha da artar.

Ayrıca aşırı tuz tüketiminden kaçınmak, hayvansal proteini ölçülü tüketmek ve dengeli beslenmek önem taşıyor. Kalsiyum içeren besinleri tamamen kesmenin doğru olmadığı, normal miktarda kalsiyumun besinlerle alınmasının önerildiği ifade edildi. Taşın türüne göre (kalsiyum oksalat, ürik asit, enfeksiyonla ilişkili taşlar gibi) özel diyet ve tedavi önerileri değişiklik gösterebilir.

Sonuç olarak, böbrek taşı tanısı olan hastalarda enfeksiyon ve idrar yolu tıkanıklığı birlikteliği acil kabul edilmeli; ateşli tabloda beklemek yerine ilk adım olarak idrar akımını sağlamak ve enfeksiyonu kontrol altına almak hedeflenmelidir. Taşın kesin tedavisi ve sonrasındaki korunma planı ise ayrıntılı değerlendirme ve gereken tetkiklerin ardından kişiye özel belirlenmelidir.

GÜVEN HASTANESİ ÜROLOJİ BÖLÜMÜ’NDEN PROF. DR. ÖZER GÜZEL

GÜVEN HASTANESİ ÜROLOJİ BÖLÜMÜ’NDEN PROF. DR. ÖZER GÜZEL

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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