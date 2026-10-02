Kozan'da millet bahçesi şehit Halil İbrahim Doğan'ın ismiyle anıldı

İstanbul Taksim'de 10 Eylül 2001'de düzenlenen intihar saldırısında saldırganın üzerine atlayarak şehit düşen polis memuru Halil İbrahim Doğan'ın adı, Adana'nın Kozan ilçesindeki Millet Bahçesi'ne verildi. Bahçeye ayrıca şehit anısına bir anıt da yaptırıldı.

O gün yaşananlar:

10 Eylül 2001'de Taksim'de gerçekleşen intihar saldırısında Halil İbrahim Doğan, bombacıyı fark edip üzerine atlayarak binadaki 50 polisin hayatını kurtardı. Saldırı sırasında yaralanan Doğan, olay yerinde şehit oldu. Olayın üzerinden geçen süreye rağmen fedakârlığı ve müdahalesi hâlâ hatırlanıyor.

Kozan'daki tören ve aile mesajları:

Kozan Belediyesi, şehidin adının yaşatılması amacıyla ilçedeki Millet Bahçesi'ne Doğan'ın ismini verdi ve bahçe içine bir anıt yerleştirdi. Adlandırma işlemine ilişkin düzenlenen törende Belediye Başkanı Mustafa Atlı, belediye başkan yardımcıları Alev Ataş ve Özgür Çoban, şehidin ailesi ve çok sayıda vatandaş hazır bulundu. Tören sırasında aile üyeleri duygusal anlar yaşadı.

Şehidin kardeşi Ramazan Doğan, "Burada kardeşimizin ismi yaşayacak. Belediye başkanımız yardımcı oldu. Çok mutlu ve gururluyuz. Allah razı olsun, Allah tuttuğunu altın etsin" dedi. Şehidin ablası Ayşe Kara ise, "İstanbul’da bizde kalıyordu. Sabah ben uğurladım, öğlen haberini ben aldım. Nöbetçi olmamasına rağmen o gün arkadaşlarını kurtardı. Duygularımız yoğun. Böyle anılması çok güzel" ifadelerini kullandı.

Belediye başkanının açıklamaları:

Başkan Mustafa Atlı, törende şehitlerin herhangi bir itibara ihtiyaç duymadığını belirterek, "Kozanlı kahraman bir şehit var ve bunu şehrimize, çocuklarımıza göstermemiz lazımdı. Bu anıtı ona hitaben yaptık. Allah şehidimizi incitmesin. Onların mücadelesiyle biz bugün huzurla hayatımızı sürdürüyoruz. Bizler de onların kardeşiyiz" dedi. Atlı, anıt ve isimlendirme kararının hem ilçede hem de gelecek kuşaklarda hatırlanacak bir sembol oluşturma amacı taşıdığını vurguladı.

Kozan'daki Millet Bahçesi'ne verilen isim ve anıt, Doğan'ın müdahalesinin hatırlanması ve şehitliğinin nesiller boyu yaşatılması amacıyla kent yaşamına kazandırıldı.

50 polisin hayatını kurtaran şehit polisin adı Kozan’da yaşatılacak