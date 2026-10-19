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Bodrum'da denetimler neticesinde 8 işletmeye üç gün kapatma

Bodrum'da denetimlerde son kullanma tarihi geçmiş ürün saptanan 5 market ve 3 restorana üçer gün kapatma uygulandı; 2026'de kesilen cezalar 1.348.231 TL.

GİRİŞ: 19 Ekim 2026 - 15:49

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Bodrum'da denetimler neticesinde 8 işletmeye üç gün kapatma

Bodrum'da denetimler neticesinde 8 işletmeye üç gün kapatma

Bodrum Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçede yürüttükleri gıda denetimlerinde son kullanma tarihi geçmiş ürün sattığı tespit edilen 5 market ile 3 restoran hakkında işlem yaptı. Söz konusu işletmelere halk sağlığının korunması gerekçesiyle üçer gün süreyle faaliyetten men cezası uygulandı.

Denetimlerin kapsamı ve uygulanan tedbirler:

Ekipler, market, restoran ve gıda satışı yapan diğer işletmelerde yapılan incelemelerde son kullanma tarihi geçen ürünleri tespit ederek zabıta ve ilgili birimlerle koordineli işlem başlattı. Uygulanan kapatma kararları, hem tüketici güvenliğini sağlama hem de benzer ihlallerin önüne geçme amacı taşıyor.

Bodrum Belediyesi yetkilileri, denetimlerin rutin ve şikâyete dayalı kontrolleri kapsadığını, tespit edilen ihlallerde idari para cezaları ile birlikte geçici kapatma gibi yaptırımların uygulandığını bildirdi.

2026 yılı denetim verileri ve para cezaları:

Belediyenin 2026 yılı içindeki denetimlerinde son kullanma tarihi geçmiş ürünlere yönelik 165 işlem gerçekleştirildi ve bu kapsamda 607.784 lira idari para cezası kesildi. Genel temizlik ve hijyen şartlarına ilişkin denetimlerde ise 203 işlem sonucu 740.447 lira ceza uygulandı.

Yıl boyunca toplam 368 işlem yapılarak, kesilen idari para cezalarının tutarı 1.348.231 lira olarak kaydedildi. Belediye, vatandaşların sağlıklı ve güvenilir gıdaya erişimini sağlamak amacıyla denetimlerin devam edeceğini belirtti.

Yetkililer ayrıca, işletmelerin mevzuata uygun çalışma yükümlülüklerini hatırlatarak, saklama koşulları ve ürün takibinin önemine vurgu yaptı.

BODRUM’DA 8 İŞLETMEYE 3 GÜN KAPATMA CEZASI

BODRUM’DA 8 İŞLETMEYE 3 GÜN KAPATMA CEZASI

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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