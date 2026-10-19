İncirliova'da okullar arası dart mücadelesi başladı

Aydın’ın İncirliova ilçesinde, okul sporları programı çerçevesinde düzenlenen Dart İl Birinciliği Müsabakaları başladı. Organizasyon, ilçedeki farklı okullardan gelen sporcuların katılımıyla gerçekleştiriliyor ve yarışmacılar il birinciliği derecesi için sahada ter döküyor.

müsabaka organizasyonu:

Etkinlik, Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından duyuruldu. Müsabakaların açılışı ile birlikte sporcular, okullarını temsil ederek performans sergiliyor; turnuva, il birincisini belirlemeye yönelik olarak ilerliyor.

katılımcılara başarı dileği:

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, müsabakalara katılan tüm sporculara başarılar diledi. Organizasyonun amacı, yetenekli öğrencilerin rekabet ortamında deneyim kazanmasını sağlamak ve il düzeyinde en iyi performansları öne çıkarmaktır.

AYDIN’IN İNCİRLİOVA İLÇESİNDE OKUL SPORLARI KAPSAMINDA DÜZENLENEN DART İL BİRİNCİLİĞİNDE SPORCULAR, DERECEYE GİREBİLMEK İÇİN MÜCADELE ETTİ.