Dolar 49,5494 +0,08%
Euro 55,6040 -0,08%
Bist 11.439,65 -2,41%
Altın Gram 6.633,93 -0,40%
EUR/USD 1,1217 -0,24%
Brent Petrol 108,14 -1,57%
--°

İncirliova'da okullar arası dart mücadelesi başladı

İncirliova'da okul sporları kapsamında düzenlenen Dart İl Birinciliği başladı; farklı okullardan sporcular il birinciliği için ter döküyor.

GİRİŞ: 19 Ekim 2026 - 16:29

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Kerem Güneş

İncirliova'da okullar arası dart mücadelesi başladı

İncirliova'da okullar arası dart mücadelesi başladı

Aydın’ın İncirliova ilçesinde, okul sporları programı çerçevesinde düzenlenen Dart İl Birinciliği Müsabakaları başladı. Organizasyon, ilçedeki farklı okullardan gelen sporcuların katılımıyla gerçekleştiriliyor ve yarışmacılar il birinciliği derecesi için sahada ter döküyor.

müsabaka organizasyonu:

Etkinlik, Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından duyuruldu. Müsabakaların açılışı ile birlikte sporcular, okullarını temsil ederek performans sergiliyor; turnuva, il birincisini belirlemeye yönelik olarak ilerliyor.

katılımcılara başarı dileği:

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, müsabakalara katılan tüm sporculara başarılar diledi. Organizasyonun amacı, yetenekli öğrencilerin rekabet ortamında deneyim kazanmasını sağlamak ve il düzeyinde en iyi performansları öne çıkarmaktır.

AYDIN’IN İNCİRLİOVA İLÇESİNDE OKUL SPORLARI KAPSAMINDA DÜZENLENEN DART İL BİRİNCİLİĞİNDE...

AYDIN’IN İNCİRLİOVA İLÇESİNDE OKUL SPORLARI KAPSAMINDA DÜZENLENEN DART İL BİRİNCİLİĞİNDE SPORCULAR, DERECEYE GİREBİLMEK İÇİN MÜCADELE ETTİ.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Cumhurbaşkanlığı tenis kupası Ankara'da genç yetenekleri sahneye taşıdı
images

İpek Öz Stara Zagora'da zirveye ulaştı: W50'de kariyerinin en büyük zaferi
images

Aydınlı yıldız Emre Özkayalı Sırbistan'da namağlup zirveye çıktı
images

Gebze Belediyespor deplasmandan set sonlarıyla 3 puanla döndü

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Gaziemir kooperatifi davasında 1.008 sayfalık iddianame kabul edildi

Antalya COP31'e hazırlanırken kenti iklim krizine karşı güçlendiriyor

Saltukova'da altyapı ısrarı: her yağmurda aynı tablo, yeni kanal talebi büyüyor

Siyasi diyalog öne çıktı: DEM Parti heyeti YENİ Parti genel merkezinde

TREND HABERLER

Bilime yatırım: L’Oréal Türkiye dört kadın araştırmacıya destek verdi

Sanmar’ın yatırımlarına 45 milyon euro: Akbank ve EBRD ortak finansmanı

Avrupa ortak duruşunu koruyor: Putin’e taviz yanlış sinyal, İran tehdidi de gündemde

nottingham'da sıcak karşılama: harry ve meghan ilk kez kamuoyunda

Manisa tiyatrosu 20. yılını 'duruş' temasıyla sahneye taşıyor

Batrakov'tan Galatasaray formasıyla Barcelona'ya ilk gol

Çorum FK, Burak Yılmaz yönetiminde Çaykur Rizespor sınavına yoğun hazırlanıyor

Aydın valisi Bozyurt Horasan kazılarında geçmişin izlerini inceledi