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Manyas'ta durdurulan araçta bulunan ham madde bonzaiye dönüşme potansiyeli taşıdı: 2 gözaltı

Manyas'ta durdurulan araçta 8,32 gram sentetik kannabinoid hammaddesi ele geçirildi; bu maddenin 832 gram bonzai üretebileceği değerlendirildi.

GİRİŞ: 19 Ekim 2026 - 16:36

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Manyas'ta durdurulan araçta bulunan ham madde bonzaiye dönüşme potansiyeli taşıdı: 2 gözaltı

Manyas'ta durdurulan araçta bulunan ham madde bonzaiye dönüşme potansiyeli taşıdı

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Manyas İlçe Emniyet Amirliği ekiplerince sabah saatlerinde yürütülen çalışmada, Manyas-Bandırma kavşağında şüpheli bir araç durduruldu.

ele geçirilen madde ve miktarı:

Araç içerisinde yapılan aramada, 8,32 gram sentetik kannabinoid hammaddesi ele geçirildi. Yetkililer, söz konusu hammaddenin 832 gram bonzai elde edilmesine imkan verebilecek nitelikte olabileceğini değerlendirdiklerini bildirdi.

gözaltılar ve adli süreç:

Nöbetçi Cumhuriyet Savcısından alınan talimatlar doğrultusunda araç sürücüsü E.K. ve yolcu konumunda bulunan H.Ç. isimli iki şahıs gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilecekleri kaydedildi.

Yetkililer, uyuşturucu ile mücadele ve madde satışını sağlayan şahısların tespit edilerek yakalanmasına yönelik faaliyetlerin kararlılıkla devam edeceğini vurguladı.

MANYAS&#039;TA UYUŞTURUCU OPERASYONU: 2 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

MANYAS'TA UYUŞTURUCU OPERASYONU: 2 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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