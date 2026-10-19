İzbeton davasında büyükşehir'in dosyaya katılma talebi bilirkişi raporuna bağlandı

İzmir 17’nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen İZBETON soruşturmasına ilişkin duruşmada, İzmir Büyükşehir Belediyesi şirketi İZBETON’a yönelik yolsuzluk soruşturmasında "suçtan zarar gören" sıfatıyla dosyaya katılma talebinde bulundu. Hakim, talebin değerlendirmesini beklenen bilirkişi raporunun mahkemeye ulaşmasından sonra yapma kararı aldı ve duruşmayı erteledi.

Soruşturmanın kronolojisi ve iddianameler:

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, İZBETON A.Ş.'de taşeron şirketler aracılığıyla yolsuzluk yapıldığı iddiasıyla 1 Temmuz 2025 tarihinde 157 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Bu kapsamda aralarında eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, eski CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu ve eski İZBETON Genel Müdürü Heval Savaş Kaya’nın da bulunduğu 139 kişi gözaltına alındı; bazı şüpheliler tutuklandı.

Soruşturma sonucu üç ayrı iddianame hazırlandı: asfalt kaplaması, yol ve inşaat bakım onarım işleri ile ilgili yolsuzluk iddiaları ve iş makinesi ile araç kiralanması hizmet alımındaki usulsüzlükler. Heval Savaş Kaya, hazırlanmış iddianamelerin tamamında sanık olarak yer aldı.

Mahkeme süreci ve savunma iddiaları:

İş makinesi ve araç kiralanması hizmet alımına ilişkin soruşturma kapsamında, 56 sanık hakkında "edimin ifasına fesat karıştırmak" suçunu birden fazla kez zincirleme işledikleri iddiasıyla 3 yıldan 12 yıl 3 aya kadar hapis istemiyle hazırlanan iddianame kabul edilmiş, sanıkların tahliyesine karar verilmişti.

İhale ve hakediş belgelerinde evrakta sahtecilik iddiaları nedeniyle ayrıca 13 sanık hakkında "özel belgede sahtecilik" ve kamu kurumlarının zararına dolandırıcılık suçlarından 5,5'er yıldan 18'er yıla kadar hapis istemiyle hazırlanmış iddianame ise ana dosyayla birleştirildi.

Duruşmada söz alan tutuklu sanık Heval Savaş Kaya, soruşturmaya dayanak teşkil eden iç denetim raporlarının kötü niyetli ve gerçeğe aykırı iddialar içerdiğini savunarak, dosyadaki diğer beyan ve belgeler ile mahkeme tarafından aldırılan bilirkişi raporunda aleyhine bir delil bulunmadığını belirtti. Kaya, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin dosyaya katılma talebini "değişen siyasi iklim" ile ilişkilendirerek talebin kabul edilmemesi gerektiğini ifade etti.

Hakim, savunma ve beyanların ardından ara kararını açıkladı; İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin dosyaya katılma talebinin, mahkemeye gelecek beklenen bilirkişi raporunun içeriği doğrultusunda değerlendirileceğini söyledi. Dosyadaki eksikliklerin giderilmesine ve sanıklar hakkındaki adli kontrol tedbirlerinin devamına karar verildi.

Duruşma, 18 Ocak 2027 tarihine ertelendi; mahkeme, bilirkişi raporunun mahkemeye ulaşmasının ardından talep ve diğer hususlar hakkında nihai karar verecek.

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İŞTİRAKİ İZBETON'A YÖNELİK YOLSUZLUK SORUŞTURMASI KAPSAMINDA 'İŞ MAKİNESİ VE ARAÇ KİRALANMASI HİZMET ALIMI' İLE İLGİLİ AÇILAN, 56 SANIĞIN TUTUKSUZ YARGILANDIĞI DAVADA, BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SUÇTAN ZARAR GÖREN SIFATIYLA DOSYAYA KATILMA TALEBİNDE BULUNDU.