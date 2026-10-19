Göktepe’de kurtarma çabaları sürerken down sendromlu çocuk yaşamını yitirdi

olayın seyrine:

Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesine bağlı Göktepe Mahallesi’nde meydana gelen olayda, iddiaya göre yürüyüş halindeyken dengesini kaybeden 10 yaşındaki down sendromlu Bedirhan P. sulama kanalına düştü. Çevredeki vatandaşların suya düştüğünü görmesi üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi aranarak yardım istendi.

Olay yerine sevk edilen polis ve sağlık ekipleri gelirken, bölgedeki vatandaşlar çocuğu kanaldan çıkarmayı başardı ve sağlık ekiplerine teslim etti. İlk müdahale olay yerinde yapıldıktan sonra çocuk ambulansla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

tıbbi müdahale ve nakil:

Hastanede ilk müdahalesi yapılan Bedirhan P.'nin sağlık durumunun ciddiyeti nedeniyle tedavi amaçlı olarak Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi. Burada doktorların müdahalelerine rağmen çocuk kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Cenaze, ölü muayenesi ve otopsi işlemleri için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı ve otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından ailesine teslim edildi.

soruşturma ve süreç:

Olayla ilgili olarak emniyet birimlerince soruşturma başlatıldı. Yetkililer, olayın nasıl gerçekleştiğine ilişkin görgü tanıkları ve bölgedeki güvenlik kamerası kayıtları üzerinden inceleme yapıyor. Ayrıca olay yerindeki fiziki koşulların ve kanala erişimin nasıl sağlandığının da araştırıldığı belirtildi.

Mahalle sakinleri olaya müdahale eden vatandaşların çabasını vurgularken, benzer kazaların önlenmesi için sulama kanalları çevresinde önlemlerin artırılması gerektiğine dikkat çekti. Soruşturma devam ediyor.

ŞANLIURFA'DA SULAMA KANALINA DÜŞEN DOWN SENDROMLU ÇOCUK HAYATINI KAYBETTİ