Çocuklara ücretsiz yüzme eğitimi Bursa'da 'Yüzme Bilmeyen Kalmasın' ile başladı

‘Yüzme Bilmeyen Kalmasın’ projesi gençleri havuzla buluşturdu

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı öncülüğünde yürütülen 'Yüzme Bilmeyen Kalmasın' projesi kapsamında ilkokul 3. ve 4. sınıf öğrencilerine yönelik ücretsiz yüzme eğitimlerini başlattı. Eğitimler, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün katkılarıyla düzenleniyor.

Eğitimlerin içeriği ve uygulaması:

Bursa Büyükşehir Belediyespor bünyesinde görev yapan uzman eğitmenlerin yönettiği derslerde öğrenciler önce suya alışma çalışmaları yapıyor, ardından yüzmenin temel teknikleri ve güvenli yüzme becerileri öğretiliyor. Her öğrenci için dönem boyunca toplam 10 saat ders planlanmış durumda. Eğitimler Fethiye Spor Kompleksi, Gürsu, Kestel ve Mihraplı yüzme havuzlarında gerçekleştiriliyor.

Kapsam, ulaşım ve hedefler:

Proje 6 Ekim 2026 ile 15 Haziran 2027 tarihleri arasında 8 dönem halinde uygulanacak ve hedeflenen toplam katılımcı sayısı 12 bin 800 öğrenci olarak açıklandı. Eğitimin tamamen ücretsiz olması ve öğrencilerin tesislere ulaşımlarının Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından sağlanması, katılımın yüksek olmasını hedefliyor.

Öğrenciler havuzda geçirdikleri sürede hem yüzme öğrenmenin hem de eğlenceli vakit geçirmenin memnuniyetini yaşadı. Projenin kısa vadeli amacı çocukların fiziksel gelişimine katkı sağlamak ve spor kültürünü erken yaşta yaygınlaştırmak; uzun vadede ise yüzme yeteneği olan öğrencileri keşfederek sportif faaliyetlere yönlendirmek.

Yetkililer, programın düzenli takibiyle hem temel yüzme becerilerinin kazanılmasının hem de güvenli su alışkanlığı oluşturulmasının hedeflendiğini belirtiyor. Uygulamanın il genelindeki okullarda planlı şekilde sürdürülmesiyle daha fazla çocuğun yüzme öğrenmesi amaçlanıyor.

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ’NİN ‘YÜZME BİLMEYEN KALMASIN’ PROJESİ KAPSAMINDA ÖĞRENCİLERE YÖNELİK ÜCRETSİZ YÜZME EĞİTİMLERİ BAŞLADI. UZMAN EĞİTMENLER EŞLİĞİNDE HAVUZLA BULUŞAN ÖĞRENCİLER HEM YÜZME ÖĞRENMENİN HEM DE EĞLENCELİ VAKİT GEÇİRMENİN MUTLULUĞUNU YAŞADI.