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Sarissa’da 3 bin 500 yıllık miras için kazılar 2027'de yeniden başlayacak

3 bin 500 yıllık Sarissa Antik Kenti'nde 1993-2005'te çıkarılan 52 tablet ve ikiz boğa Rhyton sonrası kazılar 2027'de yeniden başlayacak.

GİRİŞ: 19 Ekim 2026 - 16:28

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EDİTÖR: Hazal Tunç

Sarissa’da 3 bin 500 yıllık miras için kazılar 2027'de yeniden başlayacak

Sarissa’da yeniden kazı kararı:

Sivas’ın Altınyayla ilçesi Başören köyü sınırlarında yer alan ve dünya tarihinde Hititler ile Mısırlılar arasındaki ilk yazılı anlaşmanın yapıldığı yer olarak kabul edilen Sarissa Antik Kenti için kazı çalışmalarına 2027 yılında yeniden başlanacağı açıklandı. Daha önce 1993-2005 yılları arasında yürütülen kazılarda elde edilen buluntular, bölgenin Hitit uygarlığı açısından önemini pekiştirdi.

Yapılan incelemelerde Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, İl Kültür ve Turizm Müdürü Aziz Erdoğan ve kazı ekibinden elde edilen bilgiler doğrultusunda, kültürel mirasın korunması ve turizme kazandırılması hedefleniyor.

Kazılarda ortaya çıkan buluntular:

1993-2005 döneminde yürütülen kazılarda 52 tablet ile önemli arkeolojik malzemeler gün yüzüne çıkarıldı. Bunların arasında yer alan ikiz boğa Rhyton heykeli Sarissa’nın sembolik eserleri arasında gösteriliyor; bu eserin bir örneği Sivas Arkeoloji Müzesi'nde sergilenirken, diğer örneği Hattuşa’dan çıkarılmış ve Anadolu Medeniyetler Müzesi’nde Ankara’da ziyaret edilebiliyor.

Marburg Üniversitesi’nden Arkeolog Prof. Dr. Andreas Müller Karpe başkanlığındaki ekip, Sarissa’da yaptığı çalışmalarla bölgenin tarihine ışık tuttu. Buluntular, kentin hem dini hem de idari açıdan Hititler için taşıdığı önemi doğruluyor.

kültürel önem ve su mühendisliği:

Kazılarda ortaya çıkarılan yapılar arasında 4 bin 600 metrekare büyüklüğünde bir tapınak kalıntısı bulunuyor; bu alan, Sarissa’nın Hititler için önemli bir dini merkez olduğunu gösteriyor. Vali Şimşek’in aktardığına göre Hattuşa’daki krallar ilkbahar aylarında Sarissa’ya gelerek özellikle Fırtına Tanrısı’nın mekânında dini törenler gerçekleştiriyordu.

Ayrıca Sarissa çevresinde tespit edilen Suppitassu gölü ve benzeri su yapıları, bölgedeki yaklaşık 3 bin 500 yıllık su mühendisliği örnekleri olarak dikkat çekiyor; göletin halen görülebiliyor olması, antik yerleşimin su yönetimi konusunda önemli veriler sunuyor.

yeniden başlayacak çalışmaların hedefleri:

Yetkililer, kazıların yeniden başlatılmasının amacını kültürel mirası korumak, gelecek nesillere aktarmak ve bölgeyi turizme hazırlamak olarak ifade etti. İstanbul Üniversitesi’nden Metin hoca öncülüğünde planlanan yeni kazı döneminde, ekiplerin Hititlerin dini, idari ve sosyal yaşamına dair daha fazla bilgi elde etmesi hedefleniyor.

Vali Şimşek, geçmiş dönemdeki çalışmalarda emeği geçen Andreas Müller ve ekibi ile İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ekiplerine teşekkür etti ve yeni dönemde daha fazla eserin gün yüzüne çıkarılacağı beklentisini paylaştı.

SİVAS’IN ALTINYAYLA İLÇESİNDE BULUNAN VE TARİHTE İLK YAZILI ANTLAŞMANIN YAPILDIĞI YER OLARAK...

SİVAS’IN ALTINYAYLA İLÇESİNDE BULUNAN VE TARİHTE İLK YAZILI ANTLAŞMANIN YAPILDIĞI YER OLARAK BİLİNEN SARİSSA ANTİK KENTİ’NDE KAZI ÇALIŞMALARI YENİDEN BAŞLAYACAK.

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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