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Bodrum’da eski ana isale hattında patlama geniş çaplı su kaybına yol açtı

Gölköy Mahallesi Demirbükü'nde eski CTP ana isale hattının patlaması sonucu tonlarca su aktı; MUSKİ ekipleri onarım için gece boyu çalışma başlattı.

GİRİŞ: 11 Eylül 2026 - 22:49

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Bodrum’da eski ana isale hattında patlama geniş çaplı su kaybına yol açtı

Bodrum’da ana isale hattında patlama

Muğla’nın Bodrum ilçesinde akşam saatlerinde Gölköy Mahallesi Demirbükü mevkiinde bulunan eski CTP ana isale hattında patlama meydana geldi. Patlama sonucu bölgede büyük bir çukur oluştu ve tonlarca su boşa aktı.

Olay yerinde alınan önlemler ve müdahale:

İhbarın ardından bölgeye gelen jandarma ekipleri yolda güvenlik önlemi aldı; trafik tek yönden kontrollü şekilde sağlanıyor. MUSKİ ekipleri ise hattaki suyu keserek arıza noktasında onarım çalışmasına başladı. Kurum, tamirat çalışmalarının gece boyunca devam edeceğini ve tamirat tamamlandığında hattın devreye alınacağını duyurdu.

MUSKİ'nin açıklaması ve altyapı yenileme planı:

MUSKİ açıklamasında, arızanın eski CTP ana isale hattında meydana geldiğini, ekiplerin anında müdahaleye başladığını ve tamirat nedeniyle uzun süreli su kesintisi yaşanmayacağını belirtti. Açıklamada ayrıca yenilenen düktil borularda bugüne kadar herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı vurgulandı.

Kurum, kuzey hattında patlakların önlenmesi amacıyla ihale edilmiş çalışmalar bulunduğunu ve 21 kilometrelik bölümün düktil borularla yenileneceğini ifade etti. Yetkililer, onarım sürecinin tamamlanmasının ardından bölgeye sabah saatlerinde kesintisiz su verilmeye devam edileceğini bildirdi.

Bölgede süren onarım çalışmalarının ilerleyişi ve olası ek tedbirler hakkında yetkililer tarafından kamuoyunun bilgilendirileceği belirtildi.

MUĞLA&#039;NIN BODRUM İLÇESİNDE ANA İSALE HATTINDA PATLAMA MEYDANA GELDİ.

MUĞLA'NIN BODRUM İLÇESİNDE ANA İSALE HATTINDA PATLAMA MEYDANA GELDİ.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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