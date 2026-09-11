Bağcılar'da yasa dışı sentetik ecza ticaretine darbe: 2 gözaltı

Operasyonun ayrıntıları:

İstanbul Bağcılar'da, Fatih Mahallesi ve Kemalpaşa Mahallesi'nde polis ekipleri tarafından bugün düzenlenen operasyonda, uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen şahıslara yönelik gözaltılar gerçekleştirildi. Operasyonda R.E. (40) ve K.A. (37) isimli şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı.

ele geçirilen malzemelerin kapsamı:

Adreslerde yapılan aramalarda toplamda 16 kilo 181 gram ilaç ham maddesi ile 8 bin 200 adet doluma hazır sentetik ecza hap ele geçirildi. Ayrıca, 212 gram has altın, 39 adet çeyrek altın, 23 adet tam altın ve 150 euro bulundu. Elde edilen miktarlar, soruşturmanın ticari ölçekli bir dağıtımı işaret ettiğini gösteriyor.

soruşturma ve adli süreç:

Şüpheliler hakkında, "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan işlem başlatıldı. Soruşturma devam ederken, ele geçirilen materyallerin kriminal incelemeye gönderildiği ve adli sürecin ilerleyen günlerde savcılık ve emniyet birimleri tarafından yürütüleceği öğrenildi.

Emniyet yetkilileri, operasyonun örgütlü ticaret zincirine yönelik soruşturmanın parçası olduğunu belirtirken, olayla ilgili yeni delillerin ortaya çıkması halinde ilave gözaltılar ve işlemler yapılabileceğini bildirildi.

BAĞCILAR’DA UYUŞTURUCU TİCARETİ YAPTIĞI TESPİT EDİLEN ŞAHISLARA YÖNELİK GERÇEKLEŞTİRİLEN OPERASYONDA 2 ŞÜPHELİ YAKALANDI. ADRESLERDE YAPILAN ARAMALARDA; 16 KİLO 181 GRAM PREGABALİN HAMMADDESİ, 8.200 ADET DOLUMA HAZIR LYRCA HAP, 212 GRAM HAS ALTIN, 39 ADET ÇEYREK ALTIN, 23 ADET TAM ALTIN, 150 EURO ELE GEÇİRİLDİ.