Tekirdağ Hayrabolu'da park halindeki araca arkadan çarpan hafif ticari araç 4 kişiyi yaraladı

kaza ve olay yeri müdahalesi:

Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesi Çene Mahallesi yakınlarında meydana gelen kazada, park halindeki araca arkadan çarpan hafif ticari aracın yol açtığı çarpışmada 4 kişi yaralandı.

Yol kenarında park halinde bulunan aracı kullanan Yunus A.'nın idaresindeki 22 ACE 347 plakalı araç ile arkadan çarpan hafif ticari aracın sürücüsü İbrahim C. yönetimindeki 59 AKG 129 plakalı araç çarpıştı. Olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

yaralıların durumu ve hastaneye sevk:

Kazada sürücüler Yunus A. ve İbrahim C. ile araçta yolcu olarak bulunan K.A. ve Y.A.A. yaralandı. İlk müdahaleleri olay yerinde yapıldıktan sonra yaralılar ambulanslarla Hayrabolu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

soruşturma ve inceleme:

Olayla ilgili polis ve jandarma ekipleri kaza yerinde inceleme başlattı. Kaza nedeninin belirlenmesi ve trafik güvenliğinin sağlanması için soruşturma sürüyor.

KAZAYI GÖREN VATANDAŞLARIN İHBARI ÜZERİNE OLAY YERİNE SAĞLIK, İTFAİYE, POLİS VE JANDARMA EKİPLERİ SEVK EDİLDİ. KAZADA SÜRÜCÜLER YUNUS A. VE İBRAHİM C. İLE ARAÇLARDA YOLCU OLARAK BULUNAN YUNUS A. VE YAĞIZ ALP A. YARALANDI.