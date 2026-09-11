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Kayseri'de parkta tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü: üç çocuk yaralandı

Melikgazi'de bir parkta çıkan bıçaklı kavgada 15-17 yaşlarında üç çocuk yaralandı; biri ağır. Şüpheli kaçtı, yakalanması için çalışma başlatıldı.

GİRİŞ: 11 Eylül 2026 - 23:14

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Kayseri'de parkta tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü: üç çocuk yaralandı

Olayın gelişimi:

Kayseri'nin Melikgazi ilçesi Demokrasi Mahallesi Şehit Birol Mutlu Sokak üzerinde bulunan bir parkta, M.E. (15) ile C.S. (17), O.D. (15) ve A.M.A. (15) arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma kavgaya dönüşürken, iddialara göre M.E. yanında bulundurduğu bıçakla diğer üç çocuğa saldırdı.

Olay sırasında C.S. kalp kısmından, O.D. ve A.M.A. ise sırt bölgesinden yaralandı.

Yaralıların durumu ve kaldırıldıkları hastaneler:

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, olay yerinde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra yaralıları farklı hastanelere sevk etti. C.S., Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne; O.D., Kayseri Şehir Hastanesi'ne; A.M.A., Kayseri Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yetkililerden alınan bilgiye göre C.S.'nin durumu ağır olarak bildirildi.

Şüpheli ve soruşturma:

Olayın şüphelisi olduğu belirtilen M.E. (15), kavgadan sonra bölgeden kaçtı. Polis ekipleri şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı ve olayla ilgili soruşturma sürüyor.

KAYSERİ’NİN MELİKGAZİ İLÇESİNDE BİR PARKTA ÇIKAN BIÇAKLI KAVGADA 1’İ AĞIR 3 ÇOCUK YARALANDI....

KAYSERİ’NİN MELİKGAZİ İLÇESİNDE BİR PARKTA ÇIKAN BIÇAKLI KAVGADA 1’İ AĞIR 3 ÇOCUK YARALANDI. ŞÜPHELİ ÇOCUK OLAY SONRASI KAÇARKEN, YAKALAMAK İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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