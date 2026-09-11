Antalya'da Hıdırlık Kulesi'nde tarihi tenis gösterisi

gösteri maçı tarihi dokuda:

Antalya, kültürel mirasını spora taşırken dikkat çekici bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. İpek Öz ve Berfu Cengiz arasında gerçekleşen gösteri maçı, 7–13 Eylül tarihleri arasında ilk kez düzenlenen ATİK Antalya Open WTA 125 Turnuvası organizasyonu kapsamında Hıdırlık Kulesi önünde yapıldı. Etkinlik, kent merkezinin simgelerinden biri olan Döşemealtı halısı üzerinde gerçekleştirildi ve törende Antalya Valisi Hulusi Şahin de hazır bulundu.

vali hulusi şahin'in vurguları:

"Burada mesaj şu: Antalya, her kültür öğesiyle geçmişten geleceğe yürüyor. İşte geleceği, bu gençler temsil ediyorlar" sözleriyle Şahin, etkinliğin kent kimliği ve gençlerin temsil gücüne dikkat çekti. Vali Şahin ayrıca turnuvanın kent için bir başlangıç olduğuna işaret ederek organizasyonun önemini değerlendirdi.

tenis, kent ve gelecek perspektifi:

Vali Şahin, Antalya ile tenis sporunun doğal bir uyum içinde olduğunu belirterek "Antalya tenis sporu ile çok hemhal bir şehir, tenis sporu Antalya’ya çok yakışıyor. Antalya olarak da buna karınca kararınca destek oluyoruz. Bu turnuva da bunun birinci adımıdır." şeklinde konuştu. Bu açıklama, yerel yönetimin uluslararası spor etkinliklerine verdiği desteğin ve spor-turizm ilişkisinin altını çizdi.

Türk tenisinin uluslararası arenada daha güçlü bir konuma ulaşabileceğine dair iyimserliğini dile getiren Şahin, başarının reçetesini de şu ifadelerle özetledi: "Demek ki çalışırsanız, gerekli yatırımı yaparsanız, kararlı olursanız, fedakârlık yaparsanız, emek verirseniz sonuçlarını alırsınız. Ben Türk tenisinin de bu yolda yürüdüğünü düşünüyorum."

Gün boyunca gerçekleşen gösteri maçının ardından etkinlik, yerel mirasın ve sporcunun aynı zeminde buluştuğu anlara tanıklık etti. Organizasyon kapsamında Vali Hulusi Şahin de milli tenisçiler İpek Öz ve Berfu Cengiz ile kortta yer alarak etkinliğe katılımını pekiştirdi.

ANTALYA, TARİHİ VE KÜLTÜREL MİRASIYLA SPORU AYNI NOKTADA BULUŞTURAN ÖZEL BİR ETKİNLİĞE EV SAHİPLİĞİ YAPTI. MİLLİ TENİSÇİLER İPEK ÖZ VE BERFU CENGİZ, TARİHİ HIDIRLIK KULESİ’NDE GÖSTERİ MAÇI YAPTI.