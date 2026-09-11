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Yayla aramasında mutlu son: Kars’ta kaybolan 23 yaşındaki engelli bulundu

Kars'ın Selim ilçesinde akşam evinden çıktıktan sonra kaybolan 23 yaşındaki engelli vatandaş, AFAD ve jandarma ekiplerinin yayla aramasıyla sağ bulundu.

GİRİŞ: 11 Eylül 2026 - 22:56

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Yayla aramasında mutlu son: Kars’ta kaybolan 23 yaşındaki engelli bulundu

kayıp ihbarı ve kısa süreli arama:

Kars'ın Selim ilçesine bağlı Katranlı köyünde yaşayan 23 yaşındaki engelli vatandaş, akşam saatlerinde evinden çıktıktan sonra ailesi tarafından kayıp olarak bildirildi. İhbar, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ulaştı ve bölgeye kısa sürede arama çalışması başlatıldı.

ekip sevkiyatı ve çalışma bölgesinin belirlenmesi:

Bildirimin ardından olay yerine AFAD'dan 1 araç ve 3 personel, jandarma ile sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, kişinin saat 17.00 sıralarında evden ayrıldığı bilgisi ve tanık beyanları doğrultusunda aramalarını yoğunlaştırdı. Kayıp şahsın en son Karahamza köyü yaylası civarında görüldüğü yönündeki ihbar, çalışmanın odak noktasını belirledi.

yaylada bulunması ve teslim edilmesi:

Yayla çevresinde sürdürülen arama sırasında boş bir tarla üzerinde yürüyen bir kişi fark edildi. Yapılan kontrolde söz konusu kişinin aranan 23 yaşındaki engelli vatandaş olduğu tespit edildi. Ekipler tarafından güvenli şekilde yanına ulaşılan vatandaş, sağlık ve kimlik kontrollerinin ardından jandarma ekiplerine teslim edildi.

Kayıp vatandaşın bulunmasıyla arama çalışmaları sonlandırıldı ve görevini tamamlayan AFAD ekipleri kurumlarına döndü. Kısa sürede sonuçlanan operasyon, vatandaşın ailesi ve yakınlarında sevinçle karşılandı.

KARS’TA KAYBOLAN 23 YAŞINDAKİ ENGELLİ VATANDAŞ YAYLADA BULUNDU

KARS’TA KAYBOLAN 23 YAŞINDAKİ ENGELLİ VATANDAŞ YAYLADA BULUNDU

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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