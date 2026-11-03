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Bodrum'da iş yerinin üst katında çıkan yangın kontrol altına alındı

Bodrum Gürece Mahallesi'nde zemin ve birinci katlı iş yerinin üst katında çıkan yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü; can kaybı yok.

GİRİŞ: 03 Kasım 2026 - 17:21

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Bodrum'da iş yerinin üst katında çıkan yangın kontrol altına alındı

olayın gelişimi:

Muğla'nın Bodrum ilçesi Gürece Mahallesi'nde zemin ve birinci kattan oluşan bir iş yerinin birinci katında yangın çıktı. Komşuların durumu bildirmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle alevler kısa sürede kontrol altına alınarak yangın söndürüldü. Olay yerinde söndürme çalışmalarının ardından kapsamlı soğutma işlemleri gerçekleştirildi.

can ve yaralanma durumu:

Yangın sırasında herhangi bir yaralanma ya da can kaybı yaşanmadığı bildirildi. Olayla ilgili ilk tespitlere göre, iş yerinde bulunanlar olayı atlatırken yetkililer güvenlik önlemleri aldı.

muhtemel neden ve inceleme:

İlk değerlendirmelere göre yangının, iş yerindeki elektrik panosunda bulunan sigortaların henüz belirlenemeyen bir nedenle ark yapması sonucu çıkmış olabileceği değerlendirildi. Yangının kesin çıkış nedeni, görevlendirilecek bilirkişi incelemesinin ardından belirlenecek.

BODRUM’DA İŞ YERİNDE YANGIN PANİĞİ

BODRUM’DA İŞ YERİNDE YANGIN PANİĞİ

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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