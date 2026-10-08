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Bursa'da kampüste sıcak karşılama: Senin Üniversiten 12. buluşması

Bursa Uludağ Üniversitesi'nde düzenlenen 12. 'Senin Üniversiten' etkinliği, kulüp stantları, gösteriler, spor ve sinema ile yeni öğrencileri kampüste karşıladı.

GİRİŞ: 08 Ekim 2026 - 18:48

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EDİTÖR: Ayşe Şen

Bursa'da kampüste sıcak karşılama: Senin Üniversiten 12. buluşması

Bursa Uludağ Üniversitesi'nde gençlik şöleni

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) yerleşkesindeki Mediko Alanı, bu yıl 12’incisi düzenlenen Senin Üniversiten etkinliğiyle öğrencilerin buluşma noktası oldu. Etkinlik, Bursa Büyükşehir Belediyesi katkılarıyla gerçekleştirildi; sahada çok sayıda öğrenci kulübü, tanıtım standı ve açık hava programı yer aldı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Şahin Biba, etkinlikte BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ferudun Yılmaz ile birlikte stantları gezdi, öğrenci topluluklarının çalışmalarını inceledi ve gençlerle sohbet ederek taleplerini dinledi. Yeni kayıt yaptıran üniversitelilere yönelik sıcak karşılama mesajı veren Biba, gençleri kampüs yaşamına katılmaya ve etkinliklere aktif olmaya davet etti.

Program içeriği ve hedefler:

Etkinlik programı, Bursa Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı ile Birlik Vakfı Bursa Şubesi ve Genç Birlik Bursa Şubesi iş birliğinde hazırlandı. Mehteran ve bando yürüyüşleri, öğrenci kulüplerinin tanıtım stantları, sportif faaliyetler, mini oyun alanları, kültür-sanat etkinlikleri ile geleneksel çalışmalardan oluşan geniş bir yelpaze sunuldu.

Akşam programında açık hava etkinlikleri ve sinema gösterimleriyle gün tamamlandı; amaç, öğrencilerin kampüs hayatını daha aktif, sosyal ve keyifli deneyimlemelerini sağlamak olarak açıklandı. Organizasyon, özellikle üniversiteye yeni başlayan öğrencilerin sosyal bağ kurmasını ve üniversite kültürüne hızlı adapte olmasını hedefliyor.

Etkinlik yetkilileri, bu tür programların öğrenci motivasyonunu artırdığına ve toplulukların görünürlüğünü yükselttiğine dikkat çekti. Katılımcılar, stantlar aracılığıyla kulüp faaliyetleri hakkında bilgi alırken, organizasyonun kampüs atmosferine enerji kattığı vurgulandı.

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BAŞKAN VEKİLİ ŞAHİN BİBA, BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ’NİN KATKILARIYLA BURSA...

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BAŞKAN VEKİLİ ŞAHİN BİBA, BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ’NİN KATKILARIYLA BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (BUÜ) TARAFINDAN BU YIL 12’NCİSİ DÜZENLENEN ‘SENİN ÜNİVERSİTEN’ ETKİNLİKLERİNDE GENÇLERLE BULUŞTU.

Ayşe Şen

Ayşe Şen

 Eğitim Editörü

ÖSYM ve MEB sınav duyuruları, tercih rehberleri ve akademi dünyasındaki gelişmeleri güncel olarak sunan eğitim editörü.

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