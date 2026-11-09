Sabiha Gökçen bağlantı yolunda çarpışma: CHP Pendik ilçe başkanı ağır yaralandı

Kaza ayrıntıları:

Kaza, akşam saat 20.45 sıralarında Pendik Kaynarca Mahallesi Tersane Köprüsü Kurtköy istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 RAB 718 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol bakım tabelasına çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil, önündeki iki araca daha çarparak yan devrildi. Olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Müdahale ve soruşturma:

Araçta sıkışan sürücü, CHP Pendik İlçe Başkanı Abidin Ekren, itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu bulunduğu yerden çıkarıldı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Ekren’in hastaneye getirildiğinde entübe edildiği ve durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

İSTANBUL PENDİK’TE SABİHA GÖKÇEN HAVALİMANI BAĞLANTI YOLUNDA KONTROLDEN ÇIKAN BİR OTOMOBİL ÖNCE YOL BAKIM TABELASINA, ARDINDAN İKİ ARACA ÇARPARAK YAN DEVRİLDİ. ARAÇTA SIKIŞAN SÜRÜCÜ İTFAİYE EKİPLERİ TARAFINDAN KURTARILARAK HASTANEYE KALDIRILDI.