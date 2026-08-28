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Bodrum'da sabahın kızıl ayı: Akçabük Koyu'nda unutulmaz anlar

Ay tutulması bu sabah saat 06.33'te gerçekleşti; Muğla'nın Bodrum ilçesi Turgutreis Akçabük Koyu'nda izleyenler kızıl ayı gün doğumuyla birlikte gördü.

GİRİŞ: 28 Ağustos 2026 - 09:08

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EDİTÖR: Serkan Varol

Bodrum'da sabahın kızıl ayı: Akçabük Koyu'nda unutulmaz anlar

Ay tutulması Bodrum semalarında:

Tüm dünyanın ilgiyle beklediği doğa olayı bu sabah 06.33'te gerçekleşti. Türkiye'de en net izlendiği yerlerden biri Muğla'nın turizm ilçesi Bodrum oldu; özellikle Turgutreis'teki Akçabük Koyu sabahın ilk ışıklarıyla izleyenlere unutulmaz anlar sundu.

Deniz kenarında renkli kareler:

Koyda kamp ve tatil yapan yerli ve yabancı turistler, tam tutulmayı çıplak gözle izledi ve cep telefonlarıyla kayda aldı. Saat 06.33'te gerçekleşen tam tutulma sırasında ay gökyüzünde kızıl bir renge büründü; tutulmanın ardından ay ufukta batarken yavaş yavaş gözden kayboldu.

"Böyle bir şeyi ilk kez canlı izledik. Deniz kenarında gün doğumuyla birleşince çok etkileyiciydi" diyen tatilciler, erken saatte uyanmalarına rağmen yaşadıkları deneyimin etkileyici olduğunu söyledi.

Astronomi meraklıları ve tepkiler:

Astronomi meraklıları ve izleyiciler, bir sonraki büyük ay tutulmasının takvimini merak ettiklerini belirtti. Koydaki gözlemciler görüntüleri sosyal medyada paylaşıp anı ölümsüzleştirirken, bazıları da bu tür doğa olaylarını tekrar izlemek üzere plan yapacaklarını söyledi.

TÜM DÜNYANIN İLGİYLE BEKLEDİĞİ DOĞA OLAYLARINDAN BİRİ OLAN AY TUTULMASI, BU SABAH SAAT 06.33&#039;TE...

TÜM DÜNYANIN İLGİYLE BEKLEDİĞİ DOĞA OLAYLARINDAN BİRİ OLAN AY TUTULMASI, BU SABAH SAAT 06.33'TE GERÇEKLEŞTİ. TUTULMA TÜRKİYE'DE EN NET MUĞLA'NIN TURİZM İLÇESİ BODRUM'DAN İZLENDİ.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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