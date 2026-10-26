Bodrum'da sağanak mahallelerde su seviyesini yükseltti

Bodrum'da sağanak etkisini sürdürüyor

Muğla'nın Bodrum ilçesinde sabah saatlerinde başlayan sağanak yağış, ilçede birçok noktada su birikintilerine ve taşkın riskine neden oldu. Yağışın etkisiyle bazı dereler debilerini artırırken, cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

etkilenen noktalar:

Koyunbaba Mahallesi'nde bazı evler su basarken, Gümbet Mahallesi'nde dere seviyesinin yükseldiği ve rögar kapaklarından su taşmasının gözlendiği bildirildi. Yerel halk, yağışın devam etmesi halinde benzer baskınların yaşanabileceği konusunda uyarıldı.

belediye ve zabıta müdahaleleri:

Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Bodrum Belediyesi ekipleri, muhtemel su baskınları ve taşkınlara karşı teyakkuza geçti. Zabıta ekipleri dere giriş ve çıkışlarında güvenlik önlemi alarak şerit çekti; ekipler cadde ve sokaklarda suyun tahliyesi ve riskli noktaların güvenli hale getirilmesi için çalışmalarını sürdürüyor.

Bodrum'da sağanakla birlikte dereler taştı