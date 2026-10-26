Tokat'ta süs bitkisi üretimine 3 bin 900 fidan desteği

Proje ve dağıtım töreni:

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) ile İl Özel İdaresi iş birliğinde yürütülen proje kapsamında, ilde süs bitkileri yetiştiriciliğinin geliştirilmesi hedefiyle fidan dağıtımı yapıldı. Programda, Erbaa ilçesindeki 12 üretici ile Tokat merkezdeki 1 üretici olmak üzere toplam 13 üreticiye yedi farklı bitki grubundan 3 bin 900 süs bitkisi fidanı teslim edildi.

Sayılar ve hedefler:

Proje, İl Özel İdaresinin 905 bin lira bütçesiyle destekleniyor. Proje yürütücüsü ve TOGÜ Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Onur Sefa Alkaç etkinlikte Tokat'ın süs bitkileri üretiminde önemli bir potansiyele sahip olduğunu vurguladı. Alkaç, 2025 verilerine göre kentte 580 dekar alanda kesme çiçek ve 122 dekar alanda dış mekân süs bitkileri üretimi yapıldığını, kesme çiçek üretim alanlarının 2011'den bu yana yaklaşık beş katına çıktığını, Tokat'ın kesme çiçek üretim alanlarının Türkiye içindeki payının yaklaşık yüzde 4 olduğunu, dış mekân süs bitkilerindeki payının ise yüzde 0,26 düzeyinde bulunduğunu aktardı.

Üniversitenin rolü ve beklentiler:

TOGÜ Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Resul Gerçekcioğlu sağlanan desteğin yalnızca fidan teminiyle sınırlı olmadığını; üretimin artırılması, ekonomik katkı sağlanması ve istihdamın desteklenmesinin de amaçlandığını belirtti. TOGÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Yılmaz ise üniversitenin bilimsel bilgi ve araştırma birikimini üreticilerle buluşturan projelere öncelik verdiklerini, üniversitelerin yerel kalkınmadaki sorumluluğuna dikkat çekerek tarımsal üretimin geliştirilmesine yönelik faaliyetler yürüttüklerini söyledi.

Yılmaz, Erbaa'nın kesme çiçek ve süs bitkileri yetiştiriciliğinde öne çıktığını, bu üretimi Tokat merkez ve diğer ilçelere yaygınlaştırmayı hedeflediklerini ve üreticilere yönelik eğitim programları düzenleyeceklerini ifade etti. Konuşmaların ardından dağıtım gerçekleştirildi ve üreticilerin ürün çeşitliliği ile üretim kapasitesinin artırılması hedeflendi.

TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (TOGÜ) TARAFINDAN İL ÖZEL İDARESİNİN DESTEĞİYLE YÜRÜTÜLEN PROJE KAPSAMINDA, 13 ÜRETİCİYE TOPLAM 3 BİN 900 SÜS BİTKİSİ FİDANI DAĞITILDI.