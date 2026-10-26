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Hakkari'de yeni kamelyaya zarar verilmesi tepkiye yol açtı

Hakkari'de Şehit Mehmet Ceyhan Caddesi'ndeki parkta yeni kurulan kamelya gündüz saatlerinde kimliği belirsiz kişilerce tahrip edildi, halk tepki gösterdi.

GİRİŞ: 26 Ekim 2026 - 16:03

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EDİTÖR: Aslı Han

Hakkari'de yeni kamelyaya zarar verilmesi tepkiye yol açtı

Olayın geçtiği yer ve durum:

Hakkari'de Şehit Mehmet Ceyhan Caddesi üzerinde, toplu taşıma araçlarının bulunduğu alan yakınındaki parkta yer alan kamelya gündüz saatlerinde tahrip edildi. Kamelya, kısa süre önce belediye tarafından kurulmuş ve çevre düzenlemesi yapılmıştı.

Kimliği belirsiz kişiler ve tepkiler:

Edinilen bilgiye göre, kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişiler kamelyaya zarar verdi. Olayın park kullanıcıları ve mahalle sakinleri arasında rahatsızlık yarattığı, zarar gören kamelyanın onarılması ve benzer olayların önüne geçilmesi yönünde beklenti oluştuğu ifade edildi.

Belediye tarafından yapılan düzenleme sonucu halkın kullanımına sunulan kamelyanın tahrip edilmesi, bölge sakinlerinin tepkisini çekti. Yetkililerin olayla ilgili inceleme başlattığı ve hasarın tespitinin ardından onarım çalışmalarının yapılmasının beklendiği bildirildi.

HAKKARİ’DE ŞEHİT MEHMET CEYHAN CADDESİ ÜZERİNDE, TOPLU TAŞIMA ARAÇLARININ BULUNDUĞU ALANDAKİ...

HAKKARİ’DE ŞEHİT MEHMET CEYHAN CADDESİ ÜZERİNDE, TOPLU TAŞIMA ARAÇLARININ BULUNDUĞU ALANDAKİ PARKTA YER ALAN KAMELYA TAHRİP EDİLDİ.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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