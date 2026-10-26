Hakkari'de yeni kamelyaya zarar verilmesi tepkiye yol açtı

Olayın geçtiği yer ve durum:

Hakkari'de Şehit Mehmet Ceyhan Caddesi üzerinde, toplu taşıma araçlarının bulunduğu alan yakınındaki parkta yer alan kamelya gündüz saatlerinde tahrip edildi. Kamelya, kısa süre önce belediye tarafından kurulmuş ve çevre düzenlemesi yapılmıştı.

Kimliği belirsiz kişiler ve tepkiler:

Edinilen bilgiye göre, kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişiler kamelyaya zarar verdi. Olayın park kullanıcıları ve mahalle sakinleri arasında rahatsızlık yarattığı, zarar gören kamelyanın onarılması ve benzer olayların önüne geçilmesi yönünde beklenti oluştuğu ifade edildi.

Belediye tarafından yapılan düzenleme sonucu halkın kullanımına sunulan kamelyanın tahrip edilmesi, bölge sakinlerinin tepkisini çekti. Yetkililerin olayla ilgili inceleme başlattığı ve hasarın tespitinin ardından onarım çalışmalarının yapılmasının beklendiği bildirildi.

HAKKARİ’DE ŞEHİT MEHMET CEYHAN CADDESİ ÜZERİNDE, TOPLU TAŞIMA ARAÇLARININ BULUNDUĞU ALANDAKİ PARKTA YER ALAN KAMELYA TAHRİP EDİLDİ.