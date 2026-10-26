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Sonbaharın renkleri Karabük ormanlarında tabloya dönüştü

Karabük’te sonbahar, blok ormanları sarı, kırmızı ve yeşil tonlarına bürüdü; dron görüntüleri ve Karabük-Bartın kara yolundaki ağaç tüneli ilgi çekiyor.

GİRİŞ: 26 Ekim 2026 - 16:32

GÜNCELLEME: 26 Ekim 2026 - 16:38

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EDİTÖR: Aslı Han

Sonbaharın renkleri Karabük ormanlarında tabloya dönüştü

Karabük ormanları sonbaharın canlı paletini sunuyor:

Karabük’te mevsimin ilerlemesiyle orman örtüsü sarının, kırmızının ve yeşilin farklı tonlarına büründü. Bölgedeki ağaçlar, özellikle geniş koru alanlarında oluşturdukları kontrastla ziyaretçilere ve yöre sakinlerine görsel bir şölen yaşatıyor. Bu değişim, doğanın mevsim döngüsünü izlemek isteyenler için izlenmesi keyifli bir manzara ortaya koyuyor.

Havadan görüntü ve görsel çeşitlilik:

Sonbaharın renkleri dron ile havadan kayda alınarak orman örtüsünün ölçek ve renk geçişleri net biçimde ortaya kondu. Uzaktan bakıldığında bloklar hâlindeki ağaç toplulukları, farklı türlerin yaprak renkleri sayesinde mozaik bir dokunuş sunuyor. Bu görüntüler, mevsimsel değişimin coşkusunu ve bölgenin ekolojik çeşitliliğini gözler önüne seriyor.

Karabük-Bartın kara yolunda ağaç tüneli:

Karabük-Bartın kara yolu üzerindeki doğal ağaç tüneli, sonbahar renkleriyle ayrı bir çekicilik kazandı. Yolu kullanan sürücüler, yaprakların oluşturduğu tünelden geçerken adeta masal tadında kısa bir yolculuk yaşıyor. Yerel güzergahlarda gözlenen bu görsel zenginlik, bölgenin doğa turizmi açısından da dikkat çekmesini sağlıyor.

KARABÜK&#039;TE SONBAHARIN GELMESİYLE ORMANLAR SARI, KIRMIZI VE YEŞİLİN FARKLI TONLARINA BÜRÜNDÜ....

KARABÜK'TE SONBAHARIN GELMESİYLE ORMANLAR SARI, KIRMIZI VE YEŞİLİN FARKLI TONLARINA BÜRÜNDÜ. KARABÜK-BARTIN KARA YOLU ÜZERİNDE BULUNAN DOĞAL AĞAÇ TÜNELİ DE SONBAHARLA BİRLİKTE FARKLI BİR GÜZELLİĞE KAVUŞTU.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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