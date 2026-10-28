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Muğla'da kurumların yağış alarmı: sahada 250 kişilik seferberlik

Meteoroloji'nin turuncu uyarısının ardından Dalaman başta olmak üzere Muğla genelinde taşkın ve su baskınları yaşandı; ekipler 250 personelle müdahale ediyor.

GİRİŞ: 28 Ekim 2026 - 18:41

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EDİTÖR: Aslı Han

Muğla'da kurumların yağış alarmı: sahada 250 kişilik seferberlik

Muğla'da yağış sonrası durum

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan turuncu uyarı sonrasında Muğla genelinde etkili olan şiddetli sağanak, özellikle Dalaman'da taşkın ve su baskınlarına yol açtı. Gün boyu süren yağışlar, Dalaman Tersakan çayının debisinin yükselmesine neden olarak ilçenin birçok noktasında su baskınlarına ve ulaşım aksaklıklarına sebep oldu.

saha çalışmaları ve müdahale:

Muğla Valiliği koordinasyonunda, AFAD ve Muğla Büyükşehir başta olmak üzere çok sayıda kurum sahada görev yapıyor. Valilik açıklamasına göre halen sahada değişik kurumlardan 250 personel, yüzden fazla araç, iş makinesi ve bot ile müdahale çalışmalarını sürdürüyor. Kurumsal ekipler arasında kaymakamlıklarımız, AFAD, itfaiye, MUSKİ, DSİ, karayolları, emniyet, jandarma, tarım ve orman, sağlık ve ADM elektrik birimleri ile sivil toplum kuruluşları yer alıyor.

ihbarlar, kurtarma ve tahliyeler:

Valiliğin verdiği bilgiye göre, bugün saat 16.00 itibarıyla 112 Acil Çağrı Merkezine toplam 94 ihbar ulaştı ve ekipler tüm bildirimlere anında müdahale etti. Ekiplerin çalışmaları sonucu Dalaman Kargınkürü mahallesinde mahsur kalan 5 vatandaşımız ve 33 hayvanımız güvenli bölgeye alınırken, Darıyeri mahallesinde evine kaya düşen dört vatandaş hızlıca tahliye edildi. Ayrıca Bodrum Bitez’de mahsur kalan hamile bir vatandaşımız ekipler tarafından sağ kurtarılarak sağlık birimlerine teslim edildi.

Dalaman, Kapıkargın ve ihbar gelen diğer noktalarda arama-kurtarma, su tahliyesi, menfez açma, yol temizliği ve heyelan müdahaleleri karayolları ekiplerinin desteğiyle aralıksız sürdürülmektedir. Valilik, yağışların seyrine göre teyakkuzun sürdüğünü ve tüm imkanlarla vatandaşların yanında olunduğunu belirtti.

vatandaşa uyarılar:

Valilik vatandaşlara, taşkın riski taşıyan dere yatakları ile heyelan ve kaya düşmesi tehlikesi bulunan güzergâhlardan uzak durmaları ve yetkili kurumların resmi bildirimlerini hassasiyetle takip etmelerini önemle rica ediyor. Yetkililer ayrıca acil durumlarda 112 Acil Çağrı Merkezine bildirimde bulunulmasını ve güvenlik talimatlarına uyulmasını istiyor.

ŞİDDETLİ YAĞIŞLAR SONUCU DALAMAN TERSAKAN ÇAYININ DEBİSİNİ YÜKSELMESİ SONRASI DALAMAN İLÇESİNDE...

ŞİDDETLİ YAĞIŞLAR SONUCU DALAMAN TERSAKAN ÇAYININ DEBİSİNİ YÜKSELMESİ SONRASI DALAMAN İLÇESİNDE BİRÇOK ALANA SU BASMASI SONRASI VATANDAŞLAR VE SÜRÜCÜLER ZOR ANLAR YAŞADI.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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