Bodrum'da sağanak ulaşıma engel oldu, ekipler tıkanan giderleri açtı

Muğla’nın Bodrum ilçesinde sabah saatlerinde başlayan sağanak yağış, yerel ekipleri alarma geçirdi. Koyunbaba Mahallesi ve çevresinde biriken yağmur suları, trafikte aksamalara neden oldu.

Etkilenen bölgeler ve müdahale:

Koyunbaba-Gümüşlük yolunda tıkanan su giderleri nedeniyle yol bir süre ulaşıma kapandı. Bölgeden gelen ihbar üzerine Muğla Büyükşehir Belediyesi, Bodrum Belediyesi ve Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi (MUSKİ) ekipleri sevk edildi; ekiplerin müdahalesiyle giderler açılarak yol yeniden trafiğe açıldı.

Aynı bölgede bir iş yeri yağmur sularının etkisiyle su altında kaldı. İlgili ekipler, su tahliyesi ve önleyici çalışma yaparak iş yerinin zarar görmesini en aza indirmeye çalıştı.

Oluşan hasarlar ve çalışma detayları:

Yağış sırasında yıkılan bir bahçe duvarı park halindeki bir motosikletin üzerine devrildi ve motosiklette hasar meydana geldi. Olayda can kaybı bildirilmedi, zarar gören araç için tutanak düzenlendi.

Konacık Mahallesi'nde ise dere yataklarında temizlik çalışmaları yürütüldü; ekipler akışın sağlanması ve yeni tıkanmaların önlenmesi için bölgedeki birikintileri temizledi. Bölgedeki sağanak yağışın aralıklarla etkisini sürdürdüğü bildirildi.

BODRUM’DA SAĞANAK ALARMI