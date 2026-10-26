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Bodrum'da sağanak ulaşıma engel oldu, ekipler tıkanan giderleri açtı

Bodrum'da sabah başlayan sağanak, tıkanan su giderleri Koyunbaba-Gümüşlük yolunu kapattı; bir iş yeri su bastı, motosiklet zarar gördü.

GİRİŞ: 26 Ekim 2026 - 13:12

GÜNCELLEME: 26 Ekim 2026 - 13:24

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Bodrum'da sağanak ulaşıma engel oldu, ekipler tıkanan giderleri açtı

Bodrum'da sağanak ulaşıma engel oldu, ekipler tıkanan giderleri açtı

Muğla’nın Bodrum ilçesinde sabah saatlerinde başlayan sağanak yağış, yerel ekipleri alarma geçirdi. Koyunbaba Mahallesi ve çevresinde biriken yağmur suları, trafikte aksamalara neden oldu.

Etkilenen bölgeler ve müdahale:

Koyunbaba-Gümüşlük yolunda tıkanan su giderleri nedeniyle yol bir süre ulaşıma kapandı. Bölgeden gelen ihbar üzerine Muğla Büyükşehir Belediyesi, Bodrum Belediyesi ve Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi (MUSKİ) ekipleri sevk edildi; ekiplerin müdahalesiyle giderler açılarak yol yeniden trafiğe açıldı.

Aynı bölgede bir iş yeri yağmur sularının etkisiyle su altında kaldı. İlgili ekipler, su tahliyesi ve önleyici çalışma yaparak iş yerinin zarar görmesini en aza indirmeye çalıştı.

Oluşan hasarlar ve çalışma detayları:

Yağış sırasında yıkılan bir bahçe duvarı park halindeki bir motosikletin üzerine devrildi ve motosiklette hasar meydana geldi. Olayda can kaybı bildirilmedi, zarar gören araç için tutanak düzenlendi.

Konacık Mahallesi'nde ise dere yataklarında temizlik çalışmaları yürütüldü; ekipler akışın sağlanması ve yeni tıkanmaların önlenmesi için bölgedeki birikintileri temizledi. Bölgedeki sağanak yağışın aralıklarla etkisini sürdürdüğü bildirildi.

BODRUM’DA SAĞANAK ALARMI

BODRUM’DA SAĞANAK ALARMI

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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