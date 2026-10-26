Geleceğin şefleri Sinop'ta makaronun inceliklerini öğrendi

Eğitimin amacı ve düzeni:

Sinop Üniversitesi Gerze Meslek Yüksekokulu Aşçılık Programı kapsamında düzenlenen eğitim, öğrencilerin mesleki becerilerini geliştirmeye yönelik olarak planlandı. Etkinlik, makaron yapımının tekniklerini ve sunum inceliklerini öğretmeyi hedefledi.

Eğitimde öne çıkan aşamalar:

Konuk eğitmen Yiğithan Doruk teorik bilgilerin yanı sıra püf noktalarını uygulamalı olarak aktardı. Hamurun kıvamından pişirme süresine, renk ve dolgu seçimine kadar incelik gerektiren aşamalar adım adım gösterildi. Öğrenciler, uygulamalı çalışmalar sırasında tarifleri birebir deneyimleyerek hatalarını gözlemleme fırsatı buldu.

Öğrencilerin deneyimi ve kapanış:

Lezzetli ve görsel açıdan zengin örneklerin ortaya çıktığı etkinlikte katılımcılar hem teknik hem de estetik bakımdan geri bildirim aldı. Eğitim sonunda öğrenciler, eğitime katkılarından dolayı Yiğithan Doruk'a teşekkür etti ve benzer uygulamaların sürdürülmesi beklentisini paylaştı.

SİNOP ÜNİVERSİTESİ GERZE MESLEK YÜKSEKOKULU AŞÇILIK PROGRAMI BÜNYESİNDE, ÖĞRENCİLERİN MESLEKİ BECERİLERİNİ GELİŞTİRMELERİNE YÖNELİK UYGULAMALI MAKARON EĞİTİMİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ.