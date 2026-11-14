Bölge ASKOM toplantısı Bayburt'ta acil sağlık hizmetlerini masaya yatırdı

Bölge ASKOM toplantısı Bayburt'ta:

Bölge Acil Sağlık Hizmetleri Koordinasyon Komisyonu (ASKOM) toplantısı, Bayburt İl Sağlık Müdürlüğü ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Toplantıda bölgedeki acil sağlık hizmetlerinin mevcut durumu ve iller arası hasta sevk süreçleri kapsamlı şekilde ele alındı.

Gündemde, ambulans hizmetlerinin etkinliği ile acil sağlık hizmetlerinde koordinasyonun güçlendirilmesine yönelik değerlendirmeler yer aldı. Katılımcılar, hizmet sunumunda karşılaşılan ortak sorunları tespit ederek iller arası iş birliğinin geliştirilmesi gerektiği konusunda mutabık kaldı.

Görüş alışverişi ve öncelikli başlıklar:

Toplantı süresince hasta sevk zincirinin hızlandırılması, kaynak paylaşımı ve lojistik koordinasyon gibi operasyonel konular üzerinde duruldu. Ayrıca üçüncü taraf aktörlerle iş birliği ve acil müdahale standartlarının uyumlaştırılması gibi koordinasyonu artırmaya yönelik adımlar tartışıldı.

Katılımcılar, sorunların çözümüne yönelik fikirlerin paylaşılması ve uygulamaya dönük adımların planlanması amacıyla karşılıklı görüş alışverişinde bulundu. Toplantının, bölgesel hizmet kalitesinin yükseltilmesine katkı sağlaması hedefleniyor.

Toplantıya katılanlar:

Toplantıya Bayburt İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Harun Sivlim başta olmak üzere, Erzurum İl Sağlık Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Meral, Erzincan İl Sağlık Müdürü Dr. Cihan Tekin, Ağrı İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Acu, Kars İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Arif Eker, Ardahan İl Sağlık Müdürü Dr. İshak Askeroğlu ve Iğdır İl Sağlık Müdürü Dr. Abaset Bağcı ile ilgili illerin sağlık yöneticileri katıldı.

Toplantı, katılımcıların değerlendirmeleri ve önerileri doğrultusunda karşılıklı görüş alışverişiyle sona erdi; alınan kararların uygulanması için takip mekanizmalarının işletilmesi planlanıyor.

BÖLGE ASKOM TOPLANTISI BAYBURT’TA YAPILDI