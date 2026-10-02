Bölge tatbikatı UMKE ekibinin koordinasyon sınavı oldu

UMKE bölge tatbikatı sahada uygulandı

Eskişehir UMKE ev sahipliğinde düzenlenen Bölge Tatbikat Kampı, 26. bölge illeri olan Eskişehir, Bilecik ve Kütahya ekiplerinin katılımıyla gerçekleştirildi. Bilecik Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi Birimi’nin (UMKE) yer aldığı tatbikat, gerçeği aratmayan performansıyla dikkat çekti.

Amaç ve hedefler:

Tatbikatın temel hedefi ekipler arası koordinasyonun güçlendirilmesi, bilgi ve deneyim paylaşımının artırılması ve afetlere hazırlık kapasitesinin geliştirilmesiydi. Katılımcılar saha koşullarında birlikte çalışma pratikleri uygulayarak bilgi aktarımı sağladı.

Saha uygulamaları ve sonuç:

Program kapsamında deprem ve kazada anında ve hızlı müdahale senaryoları üzerinde uygulamalı tatbikatlar yapıldı. Ekipler sahada edindikleri tecrübeyi gerçekçi koşullarda test etme imkânı buldu ve uygulamalar boyunca koordinasyon yetenekleri sınandı.

Kamp, üç gün süren yoğun eğitim ve tatbikatların ardından katılımcıların toplu hatıra fotoğrafı çekmesiyle son buldu. Genel değerlendirmede çalışmanın, bölge müdahale kapasitesine olumlu katkı sağladığı ve ekiplerin hazırbulunuşluğunu artırdığı vurgulandı.

GERÇEĞİ ARATMAYAN TATBİKAT