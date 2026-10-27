Dolar 49,7823 +0,02%
Euro 55,5727 -0,15%
Bist 11.235,98 +0,75%
Altın Gram 6.458,17 -0,08%
EUR/USD 1,1152 -0,25%
Brent Petrol 110,07 -0,61%
--°

Muğla kıyılarında yoğun yağış: 9 ilçede sel ve ulaşım riski

Meteoroloji 4. Bölge, 28.10.2026'de Muğla'nın 9 kıyı ilçesinde çok kuvvetli ve şiddetli yağış beklendiğini; sel ve ulaşım aksaması riskine karşı uyardı.

GİRİŞ: 27 Ekim 2026 - 14:38

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Aslı Han

Muğla kıyılarında yoğun yağış: 9 ilçede sel ve ulaşım riski

Muğla kıyılarında yoğun yağış: 9 ilçede sel ve ulaşım riski

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 4. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi tarafından yapılan uyarıda, 28.10.2026 (Çarşamba) ilk saatlerden itibaren Muğla çevrelerinde devam eden yağışların bölge genelinde etkili olmasının beklendiği bildirildi.

etkilenen ilçeler ve beklenen yağış miktarları:

Uyarı, kıyı kesimlerde bulunan Bodrum, Datça, Marmaris, Ula, Köyceğiz, Ortaca, Dalaman, Fethiye ve Seydikemer ilçelerini kapsıyor. Meteorolojinin değerlendirmesine göre Menteşe, Kavaklıdere, Yatağan ve Milas çevrelerinde yağışın kuvvetli (21-50 kg/m2), kıyı kesimlerinde ise çok kuvvetli ve şiddetli (51-100 kg/m2) olması bekleniyor.

muhtemel etkiler ve alınması gereken önlemler:

Uyarıda, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, hortum oluşma riski, yağış anında kuvvetli rüzgar ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklar sıralandı. Yetkililer ve vatandaşlar için temel mesaj şu: dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Özellikle alçak kesimler, dere yatakları ve kıyı yerleşimleri ile ulaşımın yoğun olduğu güzergâhlarda dikkatli olunmalı; güncel uyarılar resmi kaynaklardan takip edilmeli ve acil durumda yetkililerin yönlendirmelerine uyulmalıdır.

METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 4.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ BÖLGE TAHMİN VE UYARI MERKEZİ MUĞLA’NIN BODRUM...

METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 4.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ BÖLGE TAHMİN VE UYARI MERKEZİ MUĞLA’NIN BODRUM, DATÇA, MARMARİS, ULA, KÖYCEĞİZ, ORTACA, DALAMAN, FETHİYE VE SEYDİKEMER İLÇELERİ İÇİN KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISINDA BULUNDU.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Kentsel yazılım ve ekolojik malzemelerle afetlere dayanıklı şehir hedefi
images

Karadeniz'de palamut bolluğu ekosistem kaygılarını gündeme taşıdı
images

Ani yağış Kilis trafiğini temkinli sürüşe yönlendirdi
images

Efeler'de etap etap açılan 11 kilometrelik bisiklet yolu halkın kullanımına sunu...

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Kentsel yazılım ve ekolojik malzemelerle afetlere dayanıklı şehir hedefi

Samandağ'da tır dorsesine çarpan motosiklet kazasında bir genç hayatını kaybetti

Çocuklarını iterek kurtaran kadın, devrilen minibüsün altında yaşamını yitirdi

Afet kampüsü tamamlandı: Balıkesir kriz ve müdahaleyi tek merkezden yönetecek

TREND HABERLER

Kocaeli'de veriden hizmete: yapay zeka ile dijital belediyecilik

Samsun’da SAYSAD TSM korosunun kuruluş konseri cumhuriyet coşkusuyla sahnelendi

Diyarbakır’da yağmura rağmen müzik susmadı: Niran Ünsal 30 Ekim’de yeniden sahnede

Kestel'de ezgiler buluşuyor: halk müziği korosu yeni döneme başlıyor

tüketici hakem heyetleri 9 ayda 690 bin uyuşmazlığı çözdü, bakan bolat açıkladı

Selin ardından Üzümlü köylerinde hasar tespiti ve koordinasyon sürüyor

İnsanı odağa koyan büyüme: Vahap Küçük'ten ForumOne ve LC Waikiki vizyonu

Altınözü'nde traktör devrildi; sürücü ekiplerin müdahalesiyle kurtarıldı