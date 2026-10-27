Muğla kıyılarında yoğun yağış: 9 ilçede sel ve ulaşım riski

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 4. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi tarafından yapılan uyarıda, 28.10.2026 (Çarşamba) ilk saatlerden itibaren Muğla çevrelerinde devam eden yağışların bölge genelinde etkili olmasının beklendiği bildirildi.

etkilenen ilçeler ve beklenen yağış miktarları:

Uyarı, kıyı kesimlerde bulunan Bodrum, Datça, Marmaris, Ula, Köyceğiz, Ortaca, Dalaman, Fethiye ve Seydikemer ilçelerini kapsıyor. Meteorolojinin değerlendirmesine göre Menteşe, Kavaklıdere, Yatağan ve Milas çevrelerinde yağışın kuvvetli (21-50 kg/m2), kıyı kesimlerinde ise çok kuvvetli ve şiddetli (51-100 kg/m2) olması bekleniyor.

muhtemel etkiler ve alınması gereken önlemler:

Uyarıda, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, hortum oluşma riski, yağış anında kuvvetli rüzgar ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklar sıralandı. Yetkililer ve vatandaşlar için temel mesaj şu: dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Özellikle alçak kesimler, dere yatakları ve kıyı yerleşimleri ile ulaşımın yoğun olduğu güzergâhlarda dikkatli olunmalı; güncel uyarılar resmi kaynaklardan takip edilmeli ve acil durumda yetkililerin yönlendirmelerine uyulmalıdır.

METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 4.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ BÖLGE TAHMİN VE UYARI MERKEZİ MUĞLA’NIN BODRUM, DATÇA, MARMARİS, ULA, KÖYCEĞİZ, ORTACA, DALAMAN, FETHİYE VE SEYDİKEMER İLÇELERİ İÇİN KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISINDA BULUNDU.