Samsunspor yeniden toparlanma hedefiyle Kocaeli'ne gitti

Samsunspor kafilesi yola çıktı

Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında yarın deplasmanda karşılaşacağı Kocaelispor maçı için havayoluyla Kocaeli'ne gitti. Takım, müsabaka öncesi son çalışmayı tamamlayıp tesislerden ayrıldı.

Son çalışma ve vedalaşma:

Teknik direktör Thorsten Fink yönetiminde yapılan ter antrenmanının ardından futbolcular ve teknik heyet, kulüp personeli ile vedalaşarak Nuri Asan Tesisleri'nden ayrıldı. Hazırlıklar takım içinde sakin bir atmosferde sürdü.

Kafile ve maç hedefi:

Kırmızı-beyazlı kafilede Gabriele Guarino, Yunus Emre Çift, Yalçın Kayan, Bilal Beyazıt, Logi Tomasson, Okan Kocuk ve Emre Kılınç gibi oyuncular yer alıyor. Samsunspor, Kocaeli deplasmanından 3 puanla dönüp Fenerbahçe maçında alınan mağlubiyeti unutturmayı amaçlıyor.

KOCAELİSPOR MAÇI HAZIRLIKLARINI TAMAMLAYAN SAMSUNSPOR, HAVAYOLU İLE KOCAELİ'NE HAREKET ETTİ.