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Muğlaspor uluslararası deneyimli Korede Osundina'yı kiraladı

Muğlaspor, 22 yaşındaki futbolcu Korede Osundina'yı kiralık olarak kadrosuna kattı; oyuncunun ABD, Hollanda ve Portekiz'de lig tecrübesi bulunuyor.

GİRİŞ: 05 Eylül 2026 - 15:54

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Sinem Aksoy

Muğlaspor uluslararası deneyimli Korede Osundina'yı kiraladı

Muğlaspor Korede Osundina'yı resmen açıkladı

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Muğlaspor, 22 yaşındaki futbolcu Korede Osundina'yı kiralık olarak kadrosuna kattığını duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada, oyuncu ile gerçekleştirilen görüşmelerin ardından sözleşmeye imza atıldığı belirtildi.

oyuncunun altyapı ve kulüp geçmişi:

Kariyerine Crossfire Academy ve Barça Academy altyapılarında başlayan Osundina, ardından Orange County, Feyenoord U21 ve FC Dordrecht formalarını giydi. En son olarak Portekiz temsilcisi Casa Pia'ya transfer olan oyuncu, 22 yaşına rağmen ABD, Hollanda ve Portekiz liglerinde deneyim kazandı.

imza töreni ve kulübün değerlendirmesi:

Gerçekleştirilen imza töreninde Muğlaspor Futbol Şube Sorumlusu Abdullah Eskihisarlı de hazır bulundu. Kulüp, yapılan transferin camia için hayırlı olmasını dileyerek Korede Osundina'ya yeşil-beyazlı forma altında başarı temennisinde bulundu.

TRENDYOL 1. LİG EKİPLERİNDEN MUĞLASPOR, 22 YAŞINDAKİ FUTBOLCU KOREDE OSUNDİNA&#039;YI KİRALIK OLARAK...

TRENDYOL 1. LİG EKİPLERİNDEN MUĞLASPOR, 22 YAŞINDAKİ FUTBOLCU KOREDE OSUNDİNA'YI KİRALIK OLARAK KADROSUNA KATTI.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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