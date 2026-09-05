Samsunlu genç buz patencilerden ANALİG'de 25 madalyayla büyük çıkış

şampiyonanın özeti ve derece:

Samsunlu buz pateni sporcuları, Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) 2026 Türkiye Şampiyonasında toplam 25 madalya kazanarak dikkat çekti. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Erzurum’da düzenlenen organizasyon, final müsabakaları ve ödül töreninin ardından sona erdi. Türkiye’nin farklı illerinden genç sporcuların mücadele ettiği şampiyonada Erzurum, Kocaeli, Samsun, Kars ve Ardahan’dan gelen sporcular madalyalar için yarıştı.

müsabakaların yapıldığı ortam ve katılım:

Palandöken 2000’lik Buz Pisti’nde gerçekleştirilen yarışlarda Samsun’u temsil eden ekip, organizasyona 30 sporcu ile katıldı ve büyük oranda başarı elde etti. Müsabakalar hem final rekabetine hem de ödül törenlerine sahne oldu; organizasyonun ev sahibi ve düzenleyicisi olarak Gençlik ve Spor Bakanlığı görev aldı.

SAM-KAR ve antrenörün değerlendirmesi:

Samsun Karadeniz Kış Sporları Kulübü (SAM-KAR) Antrenörü Muhammet Karadeniz, kulübün çalışmaları ve elde edilen dereceler hakkında bilgi verdi. Karadeniz, kendi spor geçmişini anlatarak, "Eski short track milli sporcusuyum. 8 yıl milli takımda görev yaptım. 2021 yılının ağustos ayından itibaren Samsun’da antrenörlük yapıyorum. 2023 yılının mayıs ayında kendi kulübümü açtım." dedi. Karadeniz, SAM-KAR olarak çocukları milli takıma hazırladıklarını belirterek, "ANALİG 2026 Türkiye Şampiyonası’na 30 sporcuyla katıldık ve 25 madalya kazandık. Bu hem çocuklar hem de Samsun adına çok büyük ve gurur verici bir başarı" ifadelerini kullandı. Ayrıca federasyon ve uluslararası organizasyonlardaki derecelerin de kulübün başarısını pekiştirdiğini vurguladı.

küçük sporculardan sözler:

Şampiyonada derece alan 8 yaşındaki Alya Civil, rakiplerinin hızlı olduğunu ancak düzenli antrenmanla başarılı olduğunu söyledi: "Çok fazla rakibim vardı ve çok hızlılardı. Ama ben de çok çalışarak başardım. İkincilik ve üçüncülük madalyası kazandım. Hedefim iyi dereceler almak ve yarışmalarda birincilikler kazanmak."

Sonuç olarak Samsunlu sporcuların ANALİG 2026’daki performansı, 25 madalya ile somutlaştı ve SAM-KAR ile antrenör ekiplerinin hedeflerinin doğrulandığını gösterdi. Kulüp, elde edilen bu sonuçları hem yerel hem de ulusal düzeyde buz sporlarının gelişimi için bir adım olarak değerlendiriyor.

SAMSUNLU BUZ PATENİ SPORCULARI, ANADOLU YILDIZLAR LİGİ (ANALİG) 2026 TÜRKİYE ŞAMPİYONASI'NDA 25 MADALYA KAZANARAK ÖNEMLİ BİR BAŞARIYA İMZA ATTI.