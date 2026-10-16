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Bölgenin üretim potansiyelini yükseltmek için dört öncelikli alanda değer zinciri analizi başlatıldı

ORAN, Kayseri, Sivas ve Yozgat'ı kapsayan TR72 bölgesinde makine, et, Sivas balı ve Yozgat yeşil mercimeği için değer zinciri analizleri başlattı.

GİRİŞ: 16 Ekim 2026 - 16:31

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EDİTÖR: Serkan Varol

Bölgenin üretim potansiyelini yükseltmek için dört öncelikli alanda değer zinciri analizi başlatıldı

ORAN'ın hedefleri:

Orta Anadolu Kalkınma Ajansı (ORAN), TR72 bölgesi olarak tanımlanan Kayseri, Sivas ve Yozgat illerinde üretim potansiyelinin daha etkin kullanılması, sektörel rekabet gücünün artırılması ve bölgede üretilen katma değerin geliştirilmesi amacıyla kapsamlı değer zinciri analizleri başlattı. Çalışmalar, bölgeye özgü üretim alanlarını güçlendirmeyi ve ihtiyaçlara uygun müdahale araçları geliştirmeyi hedefliyor.

Analiz kapsamı ve öncelikli alanlar:

Değer zinciri analizleri dört öncelikli alanda yürütülecek: makine imalat sanayi, et ve et ürünleri sektörü ile gıda sanayisi kapsamında Sivas balı ve Yozgat yeşil mercimeği. Bu analizlerle söz konusu sektörlerin üretimden işlemeye, pazarlamaya ve nihai tüketiciye ulaşma süreçleri bütüncül bir yaklaşımla incelenecek.

Eğitim ve paydaş katılımı:

Çalışmanın ilk adımı olarak Ajans personeli ile birlikte ilgili kamu kurumları, meslek kuruluşları, üniversiteler ve diğer bölgesel paydaşların katılımıyla İleri Düzey Değer Zinciri Analizi Eğitimi düzenlendi. Eğitimde analiz yaklaşımı ve uygulama yöntemleri ele alındı; belirlenen sektör ve ürünlere ilişkin mevcut durum, katılımcıların bilgi, deneyim ve saha gözlemleri doğrultusunda değerlendirildi. Gerçekleştirilen değerlendirmeler, analizlerin kapsamının netleştirilmesine ve paydaşlar arasında ortak bir yaklaşım geliştirilmesine katkı sağladı.

Saha çalışması, veri toplama ve raporlama:

Süreçte seçilen sektör ve ürünlerin değer zincirlerinde yer alan üreticiler ve işletmelerle anketler yapılacak; sahada ziyaretler ve paydaş görüşmeleriyle bu çalışmalar desteklenecek. Elde edilen veriler ışığında aktörler, üretim ve pazarlama süreçleri, mevcut kapasite, temel ihtiyaçlar, karşılaşılan darboğazlar, rekabet avantajları ve gelişim fırsatları ayrıntılı olarak analiz edilecek.

Analizlerin sonunda makine imalat sanayi, et ve et ürünleri ile Sivas balı ve Yozgat yeşil mercimeği için ayrı ayrı değer zinciri raporları hazırlanacak. Bu raporlarda mevcut durum ve ihtiyaçların yanı sıra, her bir sektör ve ürün için rekabet gücünü artırmaya, aktörler arası iş birliğini geliştirmeye ve üretimden pazarlamaya kadar olan süreçlerde katma değeri yükseltmeye yönelik yükseltme planları yer alacak.

ORAN tarafından yürütülen bu çalışmaların sonuç raporlarının, ilerleyen dönemde hazırlanacak program, proje ve iş birliği girişimlerine yol gösterici olması; TR72 bölgesinin rekabetçilik ve katma değer oluşturma kapasitesinin geliştirilmesine katkı sağlaması amaçlanıyor.

ORTA ANADOLU KALKINMA AJANSI (ORAN) TARAFINDAN KAYSERİ, SİVAS VE YOZGAT’I KAPSAYAN TR72...

ORTA ANADOLU KALKINMA AJANSI (ORAN) TARAFINDAN KAYSERİ, SİVAS VE YOZGAT’I KAPSAYAN TR72 BÖLGESİ’NİN ÜRETİM POTANSİYELİNİN DAHA ETKİN DEĞERLENDİRİLMESİ, SEKTÖREL REKABET GÜCÜNÜN ARTIRILMASI VE BÖLGEDE ÜRETİLEN KATMA DEĞERİN GELİŞTİRİLMESİ AMACIYLA DÖRT ÖNCELİKLİ ALANDA DEĞER ZİNCİRİ ANALİZİ ÇALIŞMALARI BAŞLATILDI.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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