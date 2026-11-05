Bölgesel çözümler odağında Mersin'de çok disiplinli tarımsal ar-ge çalıştayı

Çalıştayın amacı ve katılımcılar:

Mersin Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü'nde 'Çok Disiplinli Tarımsal Ar-Ge' temasıyla düzenlenen çalıştay, bölgesel tarımsal Ar-Ge gereksinimlerini ve işbirliği modellerini ele almak üzere gerçekleştirildi. Etkinlikte Erdemli Kaymakamı Aydın Tetikoğlu, İl Tarım ve Orman Müdürü Erdem Karadağ ile Enstitü Müdürü Dr. Nihal Denli'nin yanı sıra çok sayıda katılımcı yer aldı.

Denli'nin değerlendirmesi:

Enstitü Müdürü Dr. Nihal Denli, Ar-Ge çalışmalarının küresel ve bölgesel sınamalar karşısındaki rolünü vurguladı. Denli'ye göre 'Tarımsal üretim ekonomik faaliyet değil, aynı zamanda milli bir güvenlik konusudur.' İklim değişikliği, nüfus artışı, su kaynaklarının azalması ve küresel tedarik zinciri krizleri çerçevesinde gıda güvenliğinin önemi ön plana çıkarıldı.

Bölgesel Ar-Ge gerekliliği ve hedefler:

Denli, her bölgenin mikro klima, toprak yapısı, su potansiyeli ve üretim türünün farklı olduğunu belirterek 'Bölgesel Ar-Ge yaklaşımı bir tercih değil, zorunluluktur' dedi. Hedefler arasında kuraklığa ve hastalığa dayanıklı yeni çeşitler geliştirmek, akıllı ve hassas tarım teknolojilerini üretim sistemine entegre etmek, su ve toprak kaynaklarını sürdürülebilir biçimde korumak ile katma değeri yüksek pazarlanabilir ürünler oluşturmak yer aldı.

Saha ile akademi arasındaki bağ:

Denli, üniversiteler ve araştırma kurumlarında üretilen bilgi birikiminin sektörün tüm paydaşlarıyla harmanlanarak üreticiye aktarılmasının önemine dikkat çekti. Çalıştayın, akademik bilgi ve saha uygulamalarını buluşturan bir platform olduğu ve bu sayede tarımsal potansiyelin daha verimli kullanılabileceği vurgulandı.

Çalıştayda ele alınan konular:

Etkinlikte Mersin, Adana, Osmaniye, Hatay ve Kahramanmaraş bölgelerinde meyvecilik, bağcılık, sebzecilik, süs bitkileri, tıbbi aromatik bitkiler, toprak ve su kaynakları ile arıcılık alanlarında yürütülen çalışmalar değerlendirildi. Ayrıca meyvecilik, sebzecilik, süs bitkileri ve gıda teknolojisi grupları oluşturularak uygulamaya yönelik görüşmeler gerçekleştirildi.

Çalıştay, bölgesel tarımsal Ar-Ge'nin gerekliliğini ve paydaşlar arası işbirliğinin güçlendirilmesi yoluyla saha odaklı çözümler geliştirilmesi hedefini pekiştiren bir zemin sundu.

MERSİN, ADANA, OSMANİYE, HATAY VE KAHRAMANMARAŞ'TA MEYVECİLİK, BAĞCILIK, SEBZECİLİK, SÜS BİTKİLERİ, TIBBİ AROMATİK BİTKİLER, TOPRAK SU KAYNAKLARI VE ARICILIK KONULARINDA ÇALIŞMALAR YAPAN ALATA BAHÇE KÜLTÜRLERİ ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ'NDE 'ÇOK DİSİPLİNLİ TARIMSAL AR-GE' TEMASI BAŞLIĞI ALTINDA BÖLGESEL TARIMSAL AR-GE ÇALIŞTAYI GERÇEKLEŞTİRİLDİ.