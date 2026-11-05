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Sultangazi kısa sürede Avrupa'nın spor haritasını değiştirdi

Sultangazi Belediyesi, yatırımları ve sporcuların başarıları sayesinde 21 şehri geride bırakarak ACES tarafından 'Avrupa'nın en iyi spor şehri' seçildi.

GİRİŞ: 05 Kasım 2026 - 12:18

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EDİTÖR: Selin Yıldız

Sultangazi kısa sürede Avrupa'nın spor haritasını değiştirdi

Sultangazi'ye avrupa'nın en iyi spor şehri sertifikası

Sultangazi Belediyesi, Avrupa'da düzenlenen değerlendirme sürecinde 21 rakip şehri geride bırakarak Avrupa'nın en iyi spor şehri unvanını aldı. ACES Türkiye Sekreteri Adem Sever, Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun'u makamında ziyaret ederek kente verilen sertifikayı resmen takdim etti.

Değerlendirme ve ödül süreci:

Kentte yürütülen spor yatırımları, gençlere yönelik programlar ve sporcuların ulusal ile uluslararası yarışlardaki başarısı jüri tarafından yakından izlendi. Sultangazi, geçen yılın Aralık ayında Avrupa Parlamentosu tarafından ilan edilen 2026 Avrupa Spor Şehri ünvanının ardından, ACES kuruluşunun değerlendirmesinde de zirveye yükseldi. Belediye yetkilileri, alınan bu kararın kısa sürede yapılan çalışmaların somut bir göstergesi olduğunu vurguladı.

Başkan dursun'un değerlendirmesi ve gelecek planları:

Başkan Abdurrahman Dursun, hedeflerinin her zaman 'sporda marka şehir' olmak olduğunu belirtti. Gençlerin spora yönlendirilmesi ve bu gençlerin gelişimini destekleyecek donanımlı tesisler kurmak için uzun soluklu yatırım yaptıklarını söyleyen Dursun, emeği geçenlere teşekkür etti. Ayrıca Aralık ayında Brüksel'de düzenlenecek ödül törenine büyük bir heyecanla katılacaklarını ifade etti.

Sultangazi'nin kısa sürede kat ettiği mesafe, yerel yönetimin spor odaklı stratejisinin ve altyapı yatırımlarının sonuç verdiğini gösteriyor. Belediye yetkilileri, bu başarıyı yeni projeler için bir sıçrama taşı olarak görüyor ve sporcu yetiştirme, tesisleşme ile uluslararası arenadaki varlıklarını güçlendirmeye devam edeceklerini açıkladı.

ACES TÜRKİYE SEKRETERİ ADEM SEVER (SAĞDA), SULTANGAZİ BELEDİYE BAŞKANI ABDURRAHMAN DURSUN’U...

ACES TÜRKİYE SEKRETERİ ADEM SEVER (SAĞDA), SULTANGAZİ BELEDİYE BAŞKANI ABDURRAHMAN DURSUN’U (SOLDA) ZİYARET ETTİ

Selin Yıldız

Selin Yıldız

 İç Anadolu Editörü

İç Anadolu odaklı bölgesel tarım, ekonomi ve yerel idare haberlerinin yayına giriş süreçlerinden sorumlu.

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