Sultangazi kısa sürede Avrupa'nın spor haritasını değiştirdi

Sultangazi'ye avrupa'nın en iyi spor şehri sertifikası

Sultangazi Belediyesi, Avrupa'da düzenlenen değerlendirme sürecinde 21 rakip şehri geride bırakarak Avrupa'nın en iyi spor şehri unvanını aldı. ACES Türkiye Sekreteri Adem Sever, Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun'u makamında ziyaret ederek kente verilen sertifikayı resmen takdim etti.

Değerlendirme ve ödül süreci:

Kentte yürütülen spor yatırımları, gençlere yönelik programlar ve sporcuların ulusal ile uluslararası yarışlardaki başarısı jüri tarafından yakından izlendi. Sultangazi, geçen yılın Aralık ayında Avrupa Parlamentosu tarafından ilan edilen 2026 Avrupa Spor Şehri ünvanının ardından, ACES kuruluşunun değerlendirmesinde de zirveye yükseldi. Belediye yetkilileri, alınan bu kararın kısa sürede yapılan çalışmaların somut bir göstergesi olduğunu vurguladı.

Başkan dursun'un değerlendirmesi ve gelecek planları:

Başkan Abdurrahman Dursun, hedeflerinin her zaman 'sporda marka şehir' olmak olduğunu belirtti. Gençlerin spora yönlendirilmesi ve bu gençlerin gelişimini destekleyecek donanımlı tesisler kurmak için uzun soluklu yatırım yaptıklarını söyleyen Dursun, emeği geçenlere teşekkür etti. Ayrıca Aralık ayında Brüksel'de düzenlenecek ödül törenine büyük bir heyecanla katılacaklarını ifade etti.

Sultangazi'nin kısa sürede kat ettiği mesafe, yerel yönetimin spor odaklı stratejisinin ve altyapı yatırımlarının sonuç verdiğini gösteriyor. Belediye yetkilileri, bu başarıyı yeni projeler için bir sıçrama taşı olarak görüyor ve sporcu yetiştirme, tesisleşme ile uluslararası arenadaki varlıklarını güçlendirmeye devam edeceklerini açıkladı.

ACES TÜRKİYE SEKRETERİ ADEM SEVER (SAĞDA), SULTANGAZİ BELEDİYE BAŞKANI ABDURRAHMAN DURSUN’U (SOLDA) ZİYARET ETTİ