Kars'ta ortak akılla atık ve iklim gündemi: 15 tematik masa

Kars'ta çalıştay: yerelden ulusala israf, atık ve kaynak yönetimi

Kafkas Üniversitesi Ahmet Arslan Kongre Merkezi Fuaye Alanı'nda başlayan çalıştay, Sıfır Atık Vakfı koordinasyonunda ve Kars Valiliği himayelerinde düzenlendi. Program saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla açıldı. Etkinlik, kentte çevre ve sürdürülebilirlik alanında önceliklerin ortak akılla belirlenmesini hedefliyor.

Tematik masalarda ele alınan konular:

Çalıştay kapsamında oluşturulan 15 tematik masa üzerinde; kaynakların verimli kullanılması, israfın önlenmesi, atıkların etkin yönetimi, doğal varlıkların korunması, iklim değişikliğiyle mücadele, döngüsel ekonomi ve sürdürülebilir çevre yönetimi gibi başlıklar detaylı şekilde ele alınıyor. Farklı kurum ve kuruluşlardan gelen temsilciler, yerel sorunlara yönelik uygulanabilir çözüm önerileri geliştirmek ve başarılı uygulamaların yaygınlaştırılmasını tartışıyor.

Toktaş'ın değerlendirmesi:

Kars Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Rahmi Toktaş, çalıştayın açılışında sıfır atık anlayışını geniş bir perspektifle tanımladı ve uygulamanın yalnızca atık ayrıştırma olmadığını vurguladı. Toktaş, "Sıfır atık; yalnızca atıkların ayrıştırılması ve geri dönüşüme kazandırılmasından ibaret değildir. Aynı zamanda tüketim alışkanlıklarımızı gözden geçirmeyi, israfı önlemeyi, doğal kaynakları korumayı, yeniden kullanımı teşvik etmeyi ve sürdürülebilir bir yaşam kültürünü oluşturmayı hedefleyen bütüncül bir yaklaşımdır" dedi.

Toktaş ayrıca programın amacını şu sözlerle özetledi: "Düzenlediğimiz bu çalıştayın temel amacı; toplumun tüm kesimlerinde ve yönetim yapılarında israf, atık ve kaynak verimliliği konularında farkındalığı artırmak, ortak bir dönüşüm bilinci oluşturmak ve yerel deneyimleri ulusal ölçekte bütünleştirmektir. Bu süreç, toplumun tüm kesimlerinin ortak çabasını, duyarlılığını ve kararlılığını gerektirmektedir."

Hedefler ve katılımcılar:

Çalıştayda elde edilecek yerel bulguların ulusal sıfır atık politikalarına katkı sağlaması hedefleniyor. Etkinlik, daha temiz bir çevre, bilinçli tüketim ve gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakılması açısından önem taşıyor. Programa Kars Vali Yardımcısı Mehmet Ali Atak, Kafkas Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Selçuk Ural, Belediye Başkan Yardımcısı Tacettin Erdağ, Kars İl Tarım ve Orman Müdürü Enver Aydın ile çok sayıda kurum temsilcisi ve paydaş katıldı.

Çalıştay, yerel aktörlerin deneyimlerini paylaşması ve kurumlar arası iş birliğinin güçlendirilmesiyle Kars'ın çevre, iklim ve sürdürülebilirlik alanlarındaki ihtiyaçlarına yönelik uygulanabilir çözüm yolları üretmeyi amaçlıyor.

KARS SIFIR ATIK ÇALIŞTAYI BAŞLADI.