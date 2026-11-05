elazığ ve malatya için enhancer pro'dan iki yeni hibe çağrısı

ENHANCER PRO: amaç ve bütçe

Avrupa Birliği tarafından finanse edilen ENHANCER PRO projesi kapsamında Elazığ ve Malatya'da işini büyütmek ve yeni istihdam yaratmak isteyen işletmeler için iki ayrı hibe çağrısı açıldı. Projeyi Uluslararası Göç Politikaları Geliştirme Merkezi (ICMPD) yürütüyor; koordinasyon ise Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü tarafından sağlanıyor. Toplamda 18 il kapsayan iki çağrı için öngörülen toplam bütçe 15 milyon avro olarak belirlendi.

mikro işletmeler için hızlandırma hibe programı:

Bu programa başvurabilecek işletmelerin Elazığ veya Malatya'da kayıtlı, tamamı özel mülkiyete ait ve 31 Aralık 2024 veya öncesinde kurulmuş olmaları gerekiyor. Bununla birlikte, daha önce ENHANCER girişimcilik desteği alan ve 1 Ağustos 2025'ten önce kurulmuş işletmeler, rehberde belirtilen 2025 mali belgelerini ibraz etmeleri hâlinde kuruluş tarihi şartından muaf tutulabilecekler.

Mikro işletmeler projede talep edebilecekleri hibe tutarı olarak 40.000 ila 60.000 avro aralığında destek alabilecek. Ayrıca Elazığ ve Malatya'daki mikro işletmelerin 2025 yılı cirosunun veya brüt gelirinin en az 2.622.400 TL olması ve talep edilen hibenin bu gelirin %75'ini aşmaması şartı bulunuyor.

orta ölçekli işletmeler için hibe programı:

Orta ölçekli işletme programına başvuracakların merkezi Elazığ veya Malatya'da bulunmalı, sermayesinin tamamı özel mülkiyete ait olmalı, tüzel kişiliğe sahip olmalı ve 1 Ocak 2023'ten önce kurulmuş olmaları gerekiyor. Bu çağrıda asgari ciro şartı bulunmamakta; ayrıca Elazığ ve Malatya'daki işletmeler 2024 ve 2025 yıllarında net kâr etmiş olma şartından muaf tutuluyor. Orta ölçekli işletmeler proje başına 70.000 ila 100.000 avro hibe talep edebilecekler.

destek şartları, süre ve beklenen etki

Her iki programda da proje süreleri 8 ila 12 ay arasında planlanmış olup, hibe oranı toplam uygun maliyetlerin %75 ila %90 arasında değişecek. Programların hedeflerinden biri işletmelerin üretim kapasitesini artırmak, yeni pazarlara açılmalarını sağlamak ve bölgesel istihdamı desteklemek; bu nedenle mikro işletmelerin projeleriyle 2 ila 5 yeni istihdam; orta ölçekli işletmelerin ise en az 6 yeni istihdam sağlaması bekleniyor.

Fırat Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mehmet Şirin Budancamanak, ENHANCER PRO'nun bölgede girişimciliğin güçlenmesi ve orta ölçekli işletmelerin büyüme planlarını hayata geçirmesi açısından önem taşıdığını; desteklerin işletmelerin üretim kapasitesini artırıp yeni iş imkânları oluşturmasına katkı sağlayabileceğini vurguladı ve şartları karşılayan tüm işletmeleri başvuru yapmaya davet etti.

başvuru süreci ve bilgilendirme toplantıları:

Bilgilendirme toplantıları 12 Kasım 2026 tarihinde Malatya Ramada Otel'de ve 13 Kasım 2026 tarihinde Elazığ Ramada Otel'de düzenlenecek; her iki toplantı da saat 10.00'da başlayacak. Başvurular 22 Aralık 2026 saat 19.00'a kadar ICMPD Elektronik Başvuru Platformu üzerinden alınacak. Başvuru rehberleri ve platform bağlantıları ENHANCER PRO'nun resmi internet sitesinde yayımlandı; tüm şartlar ve detaylar ilgili rehberlerde yer almaktadır.

FKA'DAN ELAZIĞ VE MALATYA’DAKİ İŞLETMELERE ENHANCER PRO ÇAĞRISI