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Girişimlerin finansal yol haritası: Garanti BBVA ve Bilkent CYBERPARK'tan destek

Garanti BBVA ile Bilkent CYBERPARK’ın 4 Kasım etkinliğinde teknoloji girişimcilerine finansal okuryazarlık ve yatırım hazırlığı anlatıldı.

GİRİŞ: 05 Kasım 2026 - 12:18

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Berk Doğan

Girişimlerin finansal yol haritası: Garanti BBVA ve Bilkent CYBERPARK'tan destek

Garanti BBVA ve Bilkent CYBERPARK iş birliğiyle finansal eğitim niteliğinde buluşma

Garanti BBVA ve Bilkent CYBERPARK iş birliğiyle 4 Kasım'da düzenlenen Ask Me Anything: Finansal Okuryazarlık ve Yatırıma Hazırlık etkinliği, teknoloji girişimlerinin finansal yönetim becerileri ve yatırım süreçlerine hazırlıklarını merkezi bir gündem olarak ele aldı. Etkinlik Bilkent CYBERPARK’ta gerçekleştirildi ve açılış konuşmalarını Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı Sibel Kaya ile Bilkent CYBERPARK Genel Müdürü Faruk İnaltekin yaptı. Oturumun moderatörlüğünü Nextven Yönetici Ortağı İsa İnci üstlenirken, konuşmacılar arasında Paranum(us) Kurucu Ortağı Özgür Şentürk ve METU 70 Funds Yönetim Kurulu Üyesi ve CPA Yılmaz Şahin yer aldı.

etkinlikte öne çıkan konular:

Katılımcılar, girişimcilik ekosisteminde finansal bilgiye erişimin önemi, sürdürülebilir iş modeli oluşturma ve büyüme süreçlerinin sağlıklı yönetilmesine dair uygulamalı değerlendirmeler dinledi. Oturum, girişimcilerin merak ettikleri konuları uzmanlara doğrudan sorma imkânı veren formatıyla yatırım hazırlığı ve nakit akışı yönetimi gibi pratik başlıklara odaklandı.

Sibel Kaya etkinliğin açılışında Garanti BBVA’nın girişimcilere yalnızca finansman sağlamakla kalmayıp mentorluk, eğitim ve iş geliştirme desteği gibi bütünsel çözümler sunduğunu vurguladı. Faruk İnaltekin ise Bilkent CYBERPARK olarak teknoloji geliştirme, ticarileşme ve yatırım süreçlerini kapsayan bütüncül destek verdiklerini ifade etti.

bankacılık hizmetleri ve destek programları:

Garanti BBVA, teknoloji girişimlerinin farklı nakit akışı ve büyüme dinamiklerini dikkate alan bir hizmet modeli uyguluyor. Teknoloji Girişimcileri Hizmet Modeli kapsamında İstanbul İstinye Park ve Ankara Bilkent şubelerinde teknoloji girişimlerine özel Müşteri İlişkileri Yöneticileri aracılığıyla destek sağlanıyor.

Kredi Garanti Fonu iş birliğiyle yürütülen Tematik Destek Programı kapsamında teknoloji geliştirme bölgelerinde faaliyet gösteren ve kuruluş tarihi itibarıyla en fazla üç yıl geçmiş yeni teknoloji girişimcilerine 1 milyon TL'ye, KOBİ’lere ise 10 milyon TL'ye kadar kredi imkânı sunuluyor. Ayrıca Garanti BBVA'nın girişimlere yönelik Partners Tech programı 2015'ten bu yana devam ediyor; program şimdiye kadar yaklaşık 65 girişimin gelişimine katkı sağladı. Programın 10. döneminde desteklenen girişimler arasında Eriklabs, Text2Test, Rudiq, Freya ve Fraud.com yer aldı.

Etkinlik, finansmana erişim kadar finansal okuryazarlığın ve deneyim paylaşımının da girişimcilik ekosisteminin gelişiminde belirleyici olduğuna dair güçlü bir mesaj verdi. Garanti BBVA ve Bilkent CYBERPARK iş birliğinin, teknoloji girişimlerinin yatırım süreçlerine daha bilinçli hazırlanması ve sürdürülebilir büyüme hedeflerine ulaşmalarına katkı sağlaması hedefleniyor.

GARANTİ BBVA GENEL MÜDÜR YARDIMCISI SİBEL KAYA (SOLDA) VE BİLKENT CYBERPARK GENEL MÜDÜRÜ FARUK...

GARANTİ BBVA GENEL MÜDÜR YARDIMCISI SİBEL KAYA (SOLDA) VE BİLKENT CYBERPARK GENEL MÜDÜRÜ FARUK İNALTEKİN (SAĞDA)

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.

Berk Doğan

Berk Doğan

 Dijital Ekonomi Editörü

Piyasa haberleri, şirket açıklamaları, vergi düzenlemeleri ve tüketici ekonomisi odaklı içerikler üreten dijital editör.

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